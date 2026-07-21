Apple va lancer le 28 juillet « Apple Upgrade », un programme de leasing afin de proposer ses iPhone, Mac, iPad et Apple Watch sans payer d’un coup, comme le révèle Bloomberg. Ce sera en partenariat avec Klarna.

Apple Upgrade pour avoir un iPhone ou un autre produit

Le programme couvre la majorité des modèles actuels et sera disponible en magasins physiques comme en ligne dès son lancement. Au départ, Apple Upgrade sera disponible aux États-Unis. Les durées d’engagement varient selon l’appareil : 24 mois pour l’iPhone et l’Apple Watch, contre 36 mois pour le Mac et l’iPad, avec à chaque échéance la possibilité de payer par anticipation, de changer d’appareil avant terme ou de conserver ou restituer le produit en fin de contrat. Des frais additionnels peuvent s’appliquer dans certains cas.

Apple présentera cette formule comme un moyen d’obtenir des mensualités inférieures à celles de ses dispositifs de financement actuels. Klarna agit comme le bailleur financier de l’ensemble du dispositif, un rôle qui décharge Apple de la gestion du risque de crédit et des impayés.

On retrouve certaines exclusions

Il faut savoir que le programme Apple Upgrade ne s’appliquera pas à tous les appareils ni à tous les clients. Plusieurs catégories restent en dehors du périmètre du programme :

l’Apple Watch SE, l’iPad d’entrée de gamme, l’iPhone 16 et le MacBook Neo

les achats effectués dans le cadre professionnel ou éducatif

la couverture AppleCare, qui n’est pas incluse dans l’offre de leasing.

Le lancement de ce nouveau service s’accompagnera de l’arrêt, pour les nouveaux clients, de l’iPhone Upgrade Program historique ainsi que du financement standard proposé jusqu’ici. Cette bascule succède à un projet de location interne qu’Apple avait finalement abandonné en 2024, avant de se tourner vers un partenaire externe pour porter le risque financier.

Le calendrier du lancement coïncide avec une actualité tarifaire tendue pour Apple. Le fabricant a déjà relevé de plusieurs centaines d’euros les prix de ses iPad et de ses Mac, et une nouvelle hausse est attendue sur les iPhone en septembre. En lissant le coût d’achat sur 24 à 36 mois, Apple Upgrade offre un levier pour atténuer l’impact de ces augmentations sur le budget mensuel des clients.