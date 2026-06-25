Après une brève fermeture, l’Apple Store vient de rouvrir et cela se traduit par des hausses de prix sur les Mac, iPad et d’autres produits. Tim Cook, le patron d’Apple, avait déjà prévenu que les hausses allaient avoir lieu à cause de la pénurie de RAM.

Apple augmente aujourd’hui les prix de ses produits

Pour les Mac, le MacBook Neo avec 256 Go de stockage commence désormais à 799 euros, contre 699 euros jusqu’à présent. Cela représente une hausse de 100 euros ou 14 %. Pour la variante avec 512 Go et Touch ID, il faut maintenant débourser 899 euros, soit là encore 100 euros de plus.

Les autres Mac sont également concernés par la hausse de prix. Le MacBook Air a pris 200 euros et débute désormais à 1 399 euros. Pour le MacBook Pro, c’est pire, puisque la hausse est de 300 euros, avec un premier tarif de 2 199 euros.

Voici le résumé des hausses de prix des produits Apple :

MacBook Neo : 699 euros -> 799 euros (+ 100 euros)

699 euros -> 799 euros (+ 100 euros) MacBook Air : 1 199 euros -> 1 399 euros (+ 200 euros)

1 199 euros -> 1 399 euros (+ 200 euros) MacBook Pro : 1 899 euros – 2 199 euros (+ 300 euros)

1 899 euros – 2 199 euros (+ 300 euros) iMac : 1 499 euros -> 1 799 euros (+ 300 euros)

1 499 euros -> 1 799 euros (+ 300 euros) Mac Studio : 2 299 euros -> 2 999 euros (+ 700 euros)

2 299 euros -> 2 999 euros (+ 700 euros) i Pad Air : 669 euros -> 819 euros (+ 150 euros)

669 euros -> 819 euros (+ 150 euros) iPad Pro : 1 199 euros -> 1 319 euros (+ 200 euros)

1 199 euros -> 1 319 euros (+ 200 euros) iPad mini : 559 euros -> 689 euros (+ 130 euros)

559 euros -> 689 euros (+ 130 euros) Apple Vision Pro : 3 699 euros -> 3 999 euros (+ 300 euros)

3 699 euros -> 3 999 euros (+ 300 euros) HomePod mini : 109 euros -> 139 euros (+ 30 euros)

109 euros -> 139 euros (+ 30 euros) HomePod : 349 euros -> 399 euros (+ 50 euros)

349 euros -> 399 euros (+ 50 euros) Apple TV 4K : 169 euros -> 229 euros (+60 euros)

Il reste encore une méthode pour avoir les anciens prix, c’est de passer par les revendeurs. Voici les liens directs vers Amazon, Fnac, Boulanger ou encore Darty.

Le tarif ne bouge pas pour les iPhone… pour l’instant

Comme nous pouvons le voir, la hausse de prix ne concerne pas les iPhone pour le moment. Il se trouve que c’est la gamme de produits la plus populaire d’Apple. On peut donc imaginer que le fabricant a préféré répercuter la hausse des coûts de la RAM sur les autres produits.

Cela étant dit, il reste à voir si les iPhone existants vont rester aux mêmes tarifs au fil des prochaines semaines et des prochains mois. Il y aura ensuite le cas des nouveaux modèles, à savoir les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max en septembre. Il est possible qu’ils coûtent plus cher que leurs prédécesseurs.