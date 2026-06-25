Apple vient de fermer son Apple Store en ligne. Le message « Nous serons de retour bientôt. Le temps de mettre l’Apple Store à jour. Revenez vite » apparaît si l’on essaie d’acheter un produit, comme l’iPhone 17 Pro.

Que mijote Apple ?

Quand l’Apple Store en ligne ferme ses portes, c’est que de nouveaux produits sont ajoutés. Dans le cas présent, il se pourrait que ce soit en ligne avec la mise en place du programme Back to School 2026 pour les étudiants.

Il se pourrait également que cela concerne l’arrivée de nouveaux produits, mais les rumeurs n’ont rien suggéré de particulier. Nous savons par exemple que les nouveaux iPhone arriveront en septembre et pas avant. Pour les nouveaux Mac et iPad, ce serait dans le courant du second semestre. Concernant la nouvelle Apple TV 4K et le nouveau HomePod, il faudra attendre l’automne, puisque leur nouveauté principale sera le support de Siri AI. Et Siri AI sera disponible pour tous (sauf les utilisateurs de l’Union européenne…) à l’automne avec iOS 27 et les autres mises à jour.

Une autre possibilité est qu’Apple fasse des changements concernant les prix. Tim Cook, le patron d’Apple, a déjà annoncé que la pénurie de RAM va obliger l’entreprise à augmenter ses tarifs. Nous savons donc qu’une hausse de prix va avoir lieu, mais nous ne savons pas quand elle aura lieu. Peut-être aujourd’hui du coup…