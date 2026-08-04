iPhone « des vingt ans » : Apple testerait des écrans de 6,4 et 7 pouces sans bordures

Apple préparerait une évolution majeure de l’écran de l’iPhone pour son vingtième anniversaire. Si l’on en croit une nouvelle fuite, le constructeur teste deux dalles OLED d’environ 6,4 et 7 pouces destinées à la génération iPhone 20 Pro attendue en 2027, avec un design incurvé sur les quatre côtés et pratiquement dépourvu de bordures.

Des écrans plus grands pour les iPhone de 2027

Le modèle de 6,4 pouces pourrait équiper l’iPhone 20 Pro, contre les 6,3 pouces attendus sur l’iPhone 18 Pro. La seconde dalle atteindrait 7 pouces et semble destinée au successeur du Pro Max, actuellement associé à un format de 6,9 pouces.

Apple conserverait néanmoins des proportions proches des modèles actuels. L’objectif serait donc d’augmenter légèrement la surface d’affichage tout en transformant surtout l’apparence de la façade.

Un écran incurvé sur les quatre côtés

La principale nouveauté concernerait un panneau sans bordure visible, courbé sur ses quatre extrémités afin de se fondre dans le châssis. Une rumeur déjà évoquée pour l’iPhone du 20e anniversaire et son écran Liquid Glass.

Apple aurait également travaillé sur un design entièrement incurvé avec des bordures extrêmement fines. La disparition complète des découpes reste toutefois incertaine, notamment en raison des difficultés liées à l’intégration de Face ID et de la caméra frontale sous la dalle.

Un bouleversement préparé progressivement

L’iPhone 18 Pro préparerait déjà le terrain avec Face ID sous l’écran et une dalle LTPO+ plus efficiente. Apple pourrait ainsi étaler les changements techniques avant le redesign beaucoup plus ambitieux de 2027.

Ces dimensions restent celles de prototypes et peuvent encore évoluer avant la production. Leur existence suggère néanmoins qu’Apple envisage son iPhone anniversaire comme une véritable rupture esthétique plutôt qu’une simple mise à niveau annuelle.