Apple préparerait pour 2027 l’iPhone des 20 ans au design radicalement revu, avec des bordures réduites à 1,1 mm et un verre incurvé aux bords. L’ambition d’un écran total reste pourtant fragile : la caméra frontale sous la dalle pose un problème technique qu’Apple n’a pas encore résolu.

Le leak, publié par le compte Phonefuturist sur X (ex-Twitter), décrit un appareil surnommé « iPhone XX » dont la silhouette rappelle l’iPhone X avec son cadre poli, mais poussé à l’extrême. À titre de comparaison, l’iPhone 17 Pro affiche des bordures d’environ 1,44 mm. La source a une crédibilité qui reste inconnue, mais l’information a toutefois généré une large circulation sur les réseaux sociaux et ses grandes lignes concordent avec ce qu’avancent des analystes et leakers plus établis sur la direction prise pour ce modèle.

La caméra frontale, point de friction central

Apple évaluerait deux approches pour dissimuler la caméra frontale sous l’écran. La technologie UDC (caméra sous écran) est la plus souvent évoquée dans les rumeurs, mais ses implémentations actuelles chez les fabricants de smartphones Android peinent à égaler la qualité des capteurs positionnés de façon conventionnelle. Apple se serait donc tourné vers l’UPC (caméra sous la dalle) de Samsung qui utilise une structure de pixels perforés plutôt qu’une zone transparente, réduisant visuellement l’encombrement du capteur sans l’éliminer totalement. Résultat selon le leak : la qualité d’image reste insuffisante pour satisfaire Apple.

Si aucune solution ne convainc d’ici au lancement, le repli serait une Dynamic Island plus compacte ou un simple poinçon, associé au système d’authentification faciale Polar ID de Samsung. L’iPhone 18 Pro est déjà attendu comme le premier modèle à réduire la taille de la Dynamic Island actuelle, ce qui placerait l’iPhone des 20 ans dans la continuité de cette évolution. Dès janvier, des leaks signalaient que l’objectif d’avoir un iPhone tout écran pourrait être compromis par ces difficultés techniques.

L’iPhone des 20 ans est attendu à l’automne 2027.