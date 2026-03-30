Plusieurs sources indépendantes pointent désormais dans la même direction : la Dynamic Island de l’iPhone 18 Pro sera significativement plus petite que sur l’iPhone 17 Pro. Un prototype photographié et relayé par Earlyappleleaks sur X montre une encoche visiblement réduite, avec un petit poinçon circulaire visible sous l’écran dans un coin, vraisemblablement un capteur Face ID déplacé sous la dalle. Le compte est récent et sans historique établi, mais ses images trouvent une confirmation ailleurs.

Une Dynamic Islande plus petite pour les iPhone 18

Le leaker Ice Universe, qui est généralement bien renseigné, a publié des photos d’écrans de protection pour l’iPhone 18 Pro affichant des découpes nettement plus étroites que le design actuel. Des visuels similaires se multiplient sur les réseaux sociaux chinois. Le fait que des fabricants d’accessoires produisent déjà ces écrans de protection indique un niveau de confiance élevé dans les dimensions finales de l’appareil.

En agrégeant ces éléments, le leaker Majin Bu avance une réduction de 35 % de la surface de la Dynamic Island par rapport à l’iPhone 17 Pro. Ce pourcentage avait déjà été évoqué en janvier par Ice Universe.

iPhone 18 series bezel are the same as iPhone 17 and iPhone 16.

But all three iPhone 18 reduce the width of Dynamic Island. pic.twitter.com/g50BKPPiws — Ice Universe (@UniverseIce) March 27, 2026

Leaks about the iPhone 18 Pro have just appeared online, showing that the dynamic island has shrunk by 35% compared to previous models. pic.twitter.com/DFHbcig9sJ — Majin (@MajinBuofficia) March 29, 2026

La mécanique derrière ce changement est connue depuis plusieurs mois : déplacer les composants de Face ID sous l’écran permet de réduire la taille de la découpe visible, la caméra frontale constituant la prochaine étape. Ice Universe précise par ailleurs que cette Dynamic Island réduite concernerait l’ensemble de la gamme de iPhone 18 et non uniquement les modèles Pro, tandis que les bordures resteraient identiques à celles des iPhone 17.

L’iPhone 18 Pro est attendu pour septembre aux côtés du premier iPhone pliable d’Apple. Pour sa part, l’iPhone 18 standard arriverait en début d’année prochaine.