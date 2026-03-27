Apple n’en a donc pas fini avec la Dynamic Island. Alors que les rumeurs évoquent depuis plusieurs années un iPhone au design entièrement bord à bord, une nouvelle fuite relance le débat autour de l’évolution de l’encoche dynamique. Cette fois, il n’est plus seulement question des modèles Pro puisque l’ensemble de la future gamme iPhone 18 pourrait bénéficier d’une Dynamic Island plus compacte, sans autre changement visible au niveau de la façade.

Une fuite optimiste… peut-être un peu trop

À l’origine de cette nouvelle spéculation, on retrouve le leaker Ice Universe, connu pour publier régulièrement des indiscrétions (plutôt fiables) sur les smartphones haut de gamme. Selon donc les sources du leaker, la série iPhone 18 conserverait des bordures noires similaires à celles de la génération précédente, tandis que la Dynamic Island serait réduite. En clair, Apple miserait sur une évolution ciblée plutôt que sur une refonte complète du design.

Le conditionnel reste toutefois de mise. La formulation relayée par plusieurs médias spécialisés demeure sujette à interprétation. Rien ne permet encore d’affirmer avec certitude que tous les modèles profiteront exactement du même changement. L’hypothèse d’une amélioration réservée en priorité aux versions Pro reste crédible, d’autant qu’Apple a souvent l’habitude de réserver ses nouveautés matérielles les plus visibles à ses modèles premium avant de les généraliser.

Des améliorations progressives

Depuis l’iPhone X, la marque à la pomme cherche à réduire la taille de l’encoche comprenant les composants nécessaires à Face ID et à la caméra selfie. La Dynamic Island a permis à Apple de transformer cette encoche en un élément d’interface, mais l’objectif de long terme semble toujours de faire disparaître autant que possible tout ce qui peut diminuer la surface d’affichage.

Une Dynamic Island plus petite aurait du sens

Un module réduit offrirait plusieurs avantages. Cela permettrait d’abord une plus grande surface d’affichage, ce qui serait particulièrement apprécié pour la vidéo, le jeu mobile et la consultation de contenus en plein écran. Ensuite, ce serait un gain esthétique évident sur une gamme où les marges d’évolution visuelle sont devenues de plus en plus fines. Enfin, l’uniformisation de composants sur plusieurs modèles pourrait aussi simplifier une partie de la chaîne d’approvisionnement, à condition bien sûr qu’Apple soit réellement prête à industrialiser cette évolution à grande échelle.

Des rumeurs parfois contradictoires autour de l’iPhone 18

La rumeur reste d’autant plus intéressante que d’autres indiscrétions récentes ont livré des scénarios divergents. Certaines avancent en effet que seuls les iPhone 18 Pro et Pro Max auront droit à une Dynamic Island affinée. D’autres estiment au contraire qu’Apple repousserait encore à un futur modèle les changements les plus ambitieux, notamment l’intégration plus poussée des capteurs sous l’écran. Autrement dit, le consensus actuel penche davantage vers un maintien du design actuel de la gamme Pro.

De fait, Apple semble avancer par paliers sur le design de ses iPhone, en peaufinant l’existant au lieu de précipiter une révolution visuelle. En revanche, il devrait en être tout autrement pour les gammes de nouveaux iPhone qui seront dévoilées en 2027, sachant que ce sera l’année des 20 ans de l’iPhone.