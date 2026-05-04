Après un test avec les bêtas d’iOS 26.4 et d’iOS 26.5, Apple confirme que le chiffrement de bout en bout est disponible pour les messages RCS sur iPhone. iOS 26.5 est disponible aujourd’hui en release candidate pour les développeurs et testeurs publics, et la version publique pour tous arrive dans quelques jours.

Le chiffrement de bout en bout pour le RCS sur iOS 26.5

Apple liste trois nouveautés dans les notes de version d’iOS 26.5, dont la mention suivante :

La messagerie RCS avec chiffrement de bout en bout (version bêta) dans l’application Messages est disponible auprès des opérateurs pris en charge et sera progressivement déployée.

Il se trouve que les quatre opérateurs français, à savoir Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile, faisaient partie des opérateurs compatibles lors du test. On peut se douter que c’est toujours d’actualité avec la version finale d’iOS 26.5. Apple partagera d’ailleurs la liste des opérateurs compatibles depuis cette page.

L’arrivée du chiffrement de bout en bout pour le RCS va surtout être intéressante pour les discussions entre iPhone et smartphones Android. Les messages RCS seront maintenant chiffrés, signifiant que ni votre opérateur ni un État ou encore un pirate ne peuvent accéder au contenu de votre conservation. Ce sera uniquement entre vous et vos contacts.

iMessage supporte déjà le chiffrement de bout en bout, et ce depuis des années maintenant. L’intérêt ici est d’avoir la même confidentialité avec les messages RCS.

Comment reconnaître une conversation RCS chiffrée de bout en bout ? Un cadenas apparaît au niveau des messages.

Pour rappel, le RCS est le successeur du SMS et propose une expérience similaire à iMessage, directement depuis l’application Messages. Le gros intérêt est que c’est compatible iOS et Android, là où iMessage se limite aux appareils Apple.