Apple a proposé aujourd’hui la première bêta d’iOS 26.5 et celle-ci relance le test du chiffrement de bout en bout pour les messages RCS entre iPhone et smartphones Android.

Nouveau test du chiffrement du RCS avec iOS 26.5 bêta

Un premier test avait eu lieu avec les bêtas d’iOS 26.4. Voici ce qu’indiquait Apple :

Dans cette version bêta, le chiffrement de bout en bout du RCS sera disponible à des fins de test entre les appareils Apple et Android. Cette fonctionnalité n’est pas incluse dans cette version et sera disponible pour les clients dans les futures versions d’iOS, iPadOS, macOS et watchOS 26. Le chiffrement de bout en bout est en version bêta et n’est pas disponible pour tous les appareils ou opérateurs. Les conversations marquées comme chiffrées sont chiffrées de bout en bout, de sorte que les messages ne peuvent pas être lus lorsqu’ils sont envoyés entre les appareils.

Une option, activée par défaut, permettait de tester le chiffrement de bout en bout avec les messages RCS. Apple a retiré ce réglage avec la version finale et c’était attendu.

Nous voilà maintenant avec la première bêta d’iOS 26.5 et l’option fait son retour, là encore activée par défaut dans les réglages. Il est bon de noter qu’elle peut éventuellement ne pas apparaître sur votre iPhone. Apple organise des tests avec certains opérateurs. Il se trouve qu’au départ, seule une poignée d’opérateurs était concernée et il y avait les opérateurs français (Orange, Free Mobile, SFR et Bouygues Telecom) dans le lot.

Comment reconnaître une conversation RCS chiffrée de bout en bout ? Un cadenas apparaît au niveau des messages.

Pour rappel, le RCS est le successeur du SMS et propose une expérience similaire à iMessage, directement depuis l’application Messages. Le gros intérêt est que c’est compatible iOS et Android, là où iMessage se limite aux appareils Apple.