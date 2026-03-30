Apple vient de rendre disponible la bêta 1 (build 23F5043g) d’iOS 26.5 sur iPhone et d’iPadOS 26.5 sur iPad. Elle concerne pour l’instant les développeurs et arrive peu de temps après la sortie de la version finale d’iOS 26.4.

Disponibilité de la bêta 1 d’iOS 26.5 et du reste

Il n’y a pas encore d’informations concernant les nouveautés à retrouver avec iOS 26.5. Quelques rumeurs ont suggéré qu’une partie du nouveau Siri IA, qui était attendu pour iOS 26.4, pourrait être reportée à iOS 26.5. Mais les dernières fuites ont surtout suggéré qu’il faudra attendre iOS 27 pour découvrir le tout nouvel assistant vocal. Il faudra installer la bêta pour voir ce qu’elle cache.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous allez voir iOS 26.5 et pourrez lancer le téléchargement. Apple ne dit pas encore combien il y aura de bêtas au total ni quelle sera la date de sortie de la version finale.

Du côté du Mac, Apple propose la bêta 1 (build 25F5042g) de macOS 26.5. Là encore c’est disponible pour les développeurs et il n’y a pas encore d’informations concernant les nouveautés. En outre, on retrouve la bêta 1 de tvOS 26.5 (build 23L5443g) sur Apple TV, de visionOS 26.5 (build 23O5441g) sur Apple Vision Pro et de watchOS 26.5 (build 23T5541h) sur Apple Watch.