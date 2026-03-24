Apple prépare une refonte majeure de Siri pour la WWDC 2026, avec de l’intelligence artificielle, une interface plus conversationnelle, une recherche unifiée et de nouveaux points d’entrée dans tout le système selon Bloomberg. L’enjeu n’est plus seulement de moderniser l’assistant vocal, mais d’en faire un véritable agent d’IA sur iPhone, iPad et Mac.

La nouvelle version de Siri doit être dévoilée le 8 juin lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2026 avec iOS 27 et macOS 27. En interne, Apple veut faire évoluer Siri d’un assistant vocal classique vers un système IA capable d’agir dans les applications, d’exploiter des données personnelles comme les messages, notes et e-mails, et de répondre dans un format proche des chatbots comme ChatGPT, à l’écrit comme à l’oral. Cette version, connue sous le nom de code Campo, doit aussi mieux piloter les fonctions des iPhone et des Mac, accéder à l’actualité et interroger le Web via des interfaces et des modèles conçus par Apple.

Une application dédiée pour Siri sur iOS 27

Le changement le plus visible passera par une application Siri dédiée qui est actuellement testée pour l’iPhone, l’iPad et le Mac. Apple y verrait à la fois un concurrent aux chatbots IA comme ChatGPT et un espace central pour retrouver l’historique des échanges.

L’interface testée reprend déjà plusieurs codes des chatbots actuels :

Une page d’accueil avec conversations passées en liste ou en grille, une recherche intégrée, des discussions épinglées et un bouton plus pour lancer une nouvelle discussion.

Une vue de conversation proche de l’application Messages, avec des bulles, un champ de saisie, une bascule texte ou voix et l’ajout de documents ou photos pour analyse.

Des suggestions de requêtes au démarrage, adaptées à l’usage précédent de l’utilisateur.

Apple retravaille aussi la manière d’invoquer Siri sans forcément passer par l’application dédiée. Les utilisateurs pourront toujours l’activer par la voix ou via le bouton latéral de l’iPhone, mais un design en test place Siri dans la Dynamic Island avec un section « Rechercher ou demander ». Pendant le traitement d’une demande, un indicateur « Recherche en cours » apparaît avant l’ouverture d’un espace plus large dans le style de l’interface Liquid Glass. Apple travaille en parallèle à remplacer Spotlight par Siri afin de regrouper la recherche locale et les requêtes plus larges dans une seule interface.

« Demander à Siri » pour une meilleure intégration

L’autre bascule importante concerne l’intégration dans tout le système. Apple teste un bouton « Demander à Siri » dans les menus des applications iOS intégrées pour envoyer un contenu sélectionné dans une nouvelle conversation, par exemple pour approfondir un passage surligné ou retrouver des e-mails liés.

Une option « Écrire avec Siri » apparaît aussi au-dessus du clavier. Elle ouvrirait directement le menu des outils d’écriture pour générer ou réécrire du texte, une fonction déjà centrale dans le discours autour d’Apple Intelligence mais encore peu visible dans l’interface actuelle.

Cette refonte s’inscrit toutefois dans un calendrier déjà bousculé. Apple avait présenté une première refonte de Siri IA à la WWDC 2024 sans jamais la livrer. Le fabricant a ensuite repoussée à plusieurs reprises des fonctions comme l’accès aux données personnelles, la compréhension du contenu affiché à l’écran et l’extension d’App Intents pour contrôler plus finement les applications d’Apple et les applications tierces.

Selon de nombreux employés travaillant sur le nouveau Siri, la majorité de fonctionnalités ne sera pas prête avant l’automne, même si les versions internes récentes d’iOS 27 les intègrent déjà. Une partie de ces nouveautés repose enfin sur des versions mises à jour des Apple Foundation Models, développées avec l’appui de Google Gemini dans le cadre d‘un accord d’un milliard de dollars par an.

Pour sa part, Apple a déjà officialisé le partenariat avec Google pour utiliser Gemini avec Siri IA.