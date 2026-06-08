Apple a enfin levé le voile sur la nouvelle génération de Siri, largement repensée autour de l’intelligence artificielle. Présenté comme l’un des piliers d’iOS 27, ce Siri plus conversationnel, plus contextuel et mieux intégré à l’écosystème Apple marque une étape importante pour la firme de Cupertino. Mais pour les utilisateurs francophones, l’attente va se prolonger : au lancement, Siri AI sera uniquement disponible en anglais.

Un Siri dopé à l’IA, mais réservé à l’anglais au départ

Avec iOS 27, Apple entend faire oublier les promesses non tenues autour de Siri et d’Apple Intelligence. Le nouvel assistant doit offrir une expérience beaucoup plus proche des chatbots modernes, avec des échanges plus naturels, une meilleure compréhension du contexte et une capacité renforcée à exploiter les données présentes sur l’iPhone, l’iPad ou le Mac de l’utilisateur.

Cette évolution doit permettre à Siri de répondre à des demandes plus complexes, de tenir compte de ce qui s’affiche à l’écran, d’interagir plus finement avec les applications et de mieux s’appuyer sur les informations personnelles de l’utilisateur. Apple mise ainsi sur une approche très intégrée, où l’assistant ne se limite plus à lancer un minuteur ou envoyer un message, mais devient un véritable point d’entrée intelligent dans le système.

Le revers de la médaille est toutefois clair : cette nouvelle version ne sera pas proposée en français dès son arrivée. Apple limite dans un premier temps Siri AI à l’anglais, une stratégie habituelle pour les services d’IA générative, mais qui risque de frustrer les utilisateurs européens habitués à attendre plusieurs mois avant de profiter des nouveautés les plus ambitieuses.

Une disponibilité en France encore incertaine

Apple n’a pas encore communiqué de calendrier précis pour l’arrivée de Siri AI dans d’autres langues. Le français, l’allemand, l’espagnol ou encore l’italien devraient logiquement faire partie des marchés prioritaires à moyen terme, mais aucune fenêtre de lancement officielle n’a été donnée pour l’instant.

La question ne se limite pas seulement à la langue. En Europe, Apple doit aussi composer avec un cadre réglementaire plus strict, notamment autour des services numériques, de la concurrence et du traitement des données. Ces contraintes ont déjà ralenti ou compliqué le déploiement de certaines fonctions liées à Apple Intelligence sur le Vieux Continent.

Le rôle sensible de la réglementation européenne

L’Union européenne représente un marché essentiel pour Apple, mais aussi un terrain plus complexe pour le déploiement de fonctionnalités avancées reposant sur l’intelligence artificielle. Même si Apple insiste régulièrement sur la confidentialité, le traitement local des données et son infrastructure Private Cloud Compute, les services capables d’analyser le contenu personnel d’un appareil peuvent soulever des questions réglementaires importantes.

Dans ce contexte, deux scénarios restent possibles. Apple pourrait permettre aux utilisateurs européens d’accéder à Siri AI en anglais dès les premières versions d’iOS 27, ce qui laisserait espérer une arrivée rapide du français par la suite. À l’inverse, la présence d’un blocage géographique dans les premières bêtas indiquerait un lancement plus progressif, voire retardé, dans l’Union européenne.

Les premières bêtas d’iOS 27 seront déterminantes

Les développeurs devraient rapidement pouvoir vérifier l’étendue réelle de la disponibilité de Siri AI avec les premières bêtas d’iOS 27. Ces versions de test permettront de savoir si la restriction concerne uniquement la langue de l’assistant ou si Apple applique également une limitation par région.

Si Siri AI fonctionne en anglais depuis un iPhone configuré en Europe, la situation sera relativement encourageante pour les utilisateurs français. Dans ce cas, Apple pourrait simplement procéder par étapes, en commençant par consolider son modèle anglophone avant d’ouvrir progressivement l’assistant à d’autres langues.

En revanche, si la fonction est absente ou inaccessible depuis les pays de l’Union européenne, cela suggérerait que les discussions entre Apple et les autorités européennes restent un facteur bloquant. Une telle situation rappellerait le lancement échelonné de plusieurs fonctions d’Apple Intelligence, arrivées plus tardivement selon les régions et les langues.

Apple doit rattraper son retard face à ChatGPT, Gemini et Claude

Cette nouvelle version de Siri intervient à un moment stratégique. Depuis l’explosion de l’IA générative, Apple est régulièrement critiquée pour son retard face à OpenAI, Google, Anthropic ou Microsoft. Siri, longtemps considéré comme un assistant vocal en avance sur son époque, a progressivement perdu du terrain face à des services capables de comprendre des requêtes plus longues, de produire du texte, de résumer des documents ou d’analyser des images.

Avec Siri AI, Apple tente de reprendre l’initiative en misant sur ce qui fait sa force : l’intégration matérielle et logicielle. Là où les chatbots concurrents fonctionnent souvent comme des applications séparées, le nouveau Siri doit pouvoir agir directement dans iOS, iPadOS, macOS, watchOS et visionOS. Cette proximité avec le système pourrait devenir un avantage majeur, à condition que les performances soient à la hauteur des attentes.

Un lancement limité, mais potentiellement stratégique

Le choix de commencer par l’anglais peut s’expliquer par la nécessité de maîtriser la qualité des réponses, la compréhension du contexte et la sécurité des interactions avant une ouverture plus large. Pour Apple, un lancement trop rapide dans de nombreuses langues pourrait exposer Siri AI à des erreurs, des approximations ou des comportements incohérents, particulièrement visibles sur un service intégré au cœur du système.

Cette prudence ne suffira toutefois pas à calmer l’impatience des utilisateurs francophones. Après plusieurs années d’attente autour d’un Siri réellement intelligent, voir la nouveauté arriver sans prise en charge du français risque d’alimenter le sentiment que l’Europe reste servie après les États-Unis sur les fonctions les plus innovantes d’Apple.

Le nouveau Siri représente donc une avancée importante pour Apple, mais son lancement s’annonce progressif et inégal selon les marchés. Pour les utilisateurs français, l’enjeu sera désormais de surveiller les premières bêtas d’iOS 27 : elles diront si Siri AI est simplement limité à l’anglais au départ, ou si son arrivée en Europe dépendra aussi d’un feu vert réglementaire plus complexe.

Toutes les nouveautés d’iOS 27 sont dans cet article.