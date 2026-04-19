Apple a discrètement teasé le tout nouveau Siri d’iOS 27 qui s’appuiera sur l’intelligence artificielle. Selon Mark Gurman de Bloomberg, le teasing a eu lieu avec le logo de la WWDC 2026 qui se tiendra du 8 au 12 juin.

Siri IA se « cache » dans le marketing de la WWDC 2026

Le design actuellement testé chez Apple comprend une interface de Siri qui est intégrée à la Dynamic Island de l’iPhone. Lorsque Siri est activé, la Dynamic Island s’agrandit pour afficher un message indiquant « Rechercher ou demander », accompagné d’un curseur lumineux. C’est là qu’intervient le logo de la WWDC 2026, avec la façon dont le nombre « 26 » est mis en évidence.

La Dynamic Island elle-même est également entourée d’une fine lueur sur les bords, utilisant les couleurs d’animation caractéristiques de Siri, tout comme la barre de recherche dans les versions de test de l’application Siri autonome. Cette même lueur est visible autour du « 26 » dans les nouveaux supports marketing de la WWDC 2026.

Il se trouve que le côté lumineux se voit davantage sur le teaser vidéo partagé par Greg Joswiak, le vice-président d’Apple chargé du marketing mondial. Gurman précise que la nouvelle interface se remarque tout particulièrement sur iOS 27 quand le mode sombre est activé.

Apple annoncera iOS 27 le 8 juin lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2027. Le nouveau Siri IA sera de la partie. Apple avait fait une première annonce avec Apple Intelligence lors de la WWDC 2024, mais il y a eu de sacrés retards comme nous pouvons le voir. 2026 devrait être la bonne année. À voir maintenant si ce sera uniquement disponible en anglais au départ ou si on pourra également en profiter en français.