À l’approche de la WWDC 2026 (notre live keynote sera disponible via cette page ou depuis notre application), les rumeurs autour d’iOS 27 et de la prochaine évolution de Siri se multiplient. Rien n’a encore été officialisé par Apple, mais plusieurs pistes reviennent avec insistance : un assistant plus conversationnel, une meilleure compréhension du contexte personnel, une intégration plus profonde dans les applications et une place plus importante accordée à l’intelligence artificielle générative.

Ce rendez-vous annuel des développeurs pourrait donc être particulièrement scruté. Depuis l’annonce d’Apple Intelligence, la firme de Cupertino est attendue au tournant. Siri, longtemps critiqué pour son retard face aux assistants modernes et aux chatbots comme ChatGPT, Gemini ou Claude, pourrait être au centre des annonces logicielles. Mais à ce stade, il convient de parler de tendances, de fuites et d’hypothèses crédibles, plutôt que de nouveautés confirmées. Apple a déjà reconnu que le nouveau Siri reposant sur Apple Intelligence avait été repoussé à 2026, ce qui explique en partie l’attente autour de cette WWDC.

Un Siri plus conversationnel serait dans les cartons

La rumeur la plus importante concerne la transformation progressive de Siri en assistant conversationnel plus complet. Apple travaillerait sur une expérience plus proche des chatbots actuels, capable de maintenir un échange sur plusieurs messages, de répondre à des demandes complexes et de mieux comprendre les intentions de l’utilisateur. Cette piste n’est pas nouvelle : plusieurs fuites évoquent depuis des mois un Siri transformé en chatbot IA avec iOS 27, avec une logique beaucoup plus proche des outils génératifs modernes.

Dans ce scénario, Siri ne se limiterait plus à exécuter des commandes simples, comme lancer un minuteur, envoyer un message ou consulter la météo. L’assistant pourrait devenir un véritable point d’entrée vers Apple Intelligence, avec des réponses plus détaillées, une meilleure continuité dans les conversations et une capacité accrue à générer ou reformuler du contenu.

Cette évolution permettrait à Apple de combler une partie de son retard dans l’IA générative. Les utilisateurs se sont habitués à dialoguer naturellement avec ChatGPT, Gemini ou Claude, en posant des questions longues, en demandant des résumés ou en sollicitant de l’aide pour rédiger des textes. Siri devra probablement se rapprocher de ces usages s’il veut rester pertinent dans l’écosystème Apple.

Une application Siri dédiée pourrait accompagner iOS 27

Parmi les pistes évoquées, Apple pourrait proposer une application Siri plus visible, distincte de l’interface vocale traditionnelle. Cette app servirait à retrouver les conversations avec l’assistant, à poursuivre des échanges commencés précédemment et à interagir avec Siri par écrit, en plus de la voix. Cette orientation rejoint de précédentes informations selon lesquelles Apple aurait testé une application interne similaire à ChatGPT pour préparer Siri IA.

Une telle approche rapprocherait Siri des assistants IA modernes, tout en l’intégrant directement à iOS. L’utilisateur pourrait poser une question, joindre un document, demander une synthèse, obtenir une aide à la rédaction ou analyser une information sans passer par une application tierce. L’intérêt pour Apple serait évident : garder ces usages dans son propre environnement, plutôt que de laisser les utilisateurs se tourner systématiquement vers des services externes.

Cette hypothèse reste toutefois à prendre avec prudence. Apple pourrait aussi choisir une intégration plus discrète, directement dans Spotlight, la Dynamic Island ou les menus contextuels d’iOS, sans nécessairement lancer une application Siri totalement indépendante.

Le contexte personnel serait l’un des grands axes d’Apple Intelligence

Un autre point souvent évoqué concerne l’accès de Siri au contexte personnel de l’utilisateur. Apple pourrait permettre à son assistant de mieux exploiter les informations déjà présentes sur l’iPhone, l’iPad ou le Mac : messages, e-mails, calendrier, contacts, notes, photos, rappels et fichiers.

L’objectif serait de permettre à Siri de répondre à des demandes plus naturelles. L’utilisateur pourrait, par exemple, demander à retrouver un document envoyé par un collègue, résumer une conversation, préparer un message à partir d’un rendez-vous ou identifier une information disséminée dans plusieurs applications. Cette capacité donnerait à Siri un avantage que les chatbots classiques n’ont pas toujours : une proximité directe avec les données personnelles et l’environnement logiciel de l’utilisateur.

Mais cette ambition pose immédiatement la question de la confidentialité. Plus Siri devient utile, plus il doit comprendre de choses sur l’utilisateur. Apple devra donc expliquer précisément ce qui est traité localement, ce qui passe par ses serveurs et ce qui peut éventuellement être transmis à un partenaire externe dans le cadre d’une intégration IA.

La compréhension de l’écran fait partie des fonctions attendues

La compréhension du contenu affiché à l’écran est également citée parmi les fonctions possibles. Siri pourrait analyser ce que l’utilisateur voit dans une application afin de proposer une action adaptée. Si une adresse apparaît dans Messages, l’assistant pourrait aider à l’ajouter à un contact. Si une photo est ouverte, il pourrait permettre de la partager plus rapidement avec une personne précise.

Ce type de fonction rendrait Siri plus contextuel et plus fluide à utiliser. L’utilisateur n’aurait plus besoin de décrire entièrement la situation : l’assistant pourrait s’appuyer sur l’interface visible pour comprendre la demande. Cette approche rapprocherait Apple de certaines fonctions déjà explorées par Google avec Gemini sur Android.

Des actions plus avancées dans les applications

Les rumeurs autour d’iOS 27 évoquent aussi une automatisation plus poussée des tâches. Siri pourrait être capable d’interagir avec plusieurs applications pour exécuter une demande complète. Il pourrait, par exemple, récupérer une information dans un message, créer un événement dans Calendrier, préparer une réponse par e-mail ou modifier un fichier avant de le partager.

Cette évolution serait particulièrement importante, car elle ferait passer Siri d’un assistant de réponse à un assistant d’action. Les IA génératives impressionnent déjà par leur capacité à produire du texte ou à analyser des documents, mais leur véritable utilité sur smartphone dépendra aussi de leur capacité à agir dans les applications du quotidien. De précédentes fuites évoquaient déjà une refonte de Siri avec une app dédiée, une nouvelle interface et un bouton Demander à Siri.

Apple pourrait s’appuyer sur les développeurs pour enrichir ces possibilités. Des API ou extensions pourraient permettre aux applications tierces d’exposer certaines actions à Siri, tout en respectant les règles de sécurité et de confidentialité d’iOS. La WWDC serait logiquement le cadre idéal pour présenter ce type d’outils aux développeurs.

Une interface Siri repensée autour de la Dynamic Island ?

Plusieurs rumeurs suggèrent également une refonte visuelle de Siri. L’assistant pourrait adopter une interface plus moderne, moins intrusive et davantage intégrée au système. La Dynamic Island pourrait notamment jouer un rôle central sur les iPhone compatibles, avec des animations indiquant qu’une requête est en cours de traitement. Cette piste a déjà été évoquée avec une interface sombre pour Siri IA sur iOS 27, qui ferait écho au style visuel de la WWDC 2026.

Les réponses pourraient apparaître dans des cartes flottantes, capables d’afficher du texte, des liens, des images ou des informations contextuelles. Cette présentation permettrait de consulter une réponse sans quitter complètement l’application en cours. Apple chercherait ainsi à rendre Siri plus présent dans iOS, mais sans transformer chaque interaction en interruption plein écran.

Une fonction de type recherche ou question rapide pourrait aussi être intégrée au système, afin de lancer une demande sans ouvrir une application dédiée. Cette piste serait cohérente avec la volonté supposée d’Apple de faire de Siri une couche intelligente transversale, accessible depuis plusieurs endroits d’iOS. Des rendus basés sur des versions internes ont d’ailleurs déjà donné un aperçu possible de la nouvelle interface de Siri IA avec iOS 27.

Gemini, ChatGPT ou Claude : Apple pourrait s’appuyer sur des partenaires

La question des modèles IA utilisés par Apple reste l’un des sujets les plus sensibles. Selon plusieurs rumeurs, la firme ne miserait pas uniquement sur ses propres modèles pour faire évoluer Siri. Des partenariats avec des acteurs majeurs de l’IA générative seraient envisagés ou renforcés, notamment avec Google, OpenAI ou Anthropic.

ChatGPT est déjà intégré à Apple Intelligence pour certaines requêtes, avec l’accord explicite de l’utilisateur. iOS 27 pourrait aller plus loin en ouvrant davantage Siri à des services tiers, voire en permettant de choisir le modèle utilisé pour certaines tâches. Gemini et Claude sont régulièrement cités parmi les candidats possibles. Cette hypothèse rejoint les informations selon lesquelles Siri sur iOS 27 pourrait permettre d’utiliser Gemini, Claude et d’autres IA.

Une telle stratégie serait pragmatique. Apple pourrait accélérer le développement de ses fonctions IA sans attendre que ses propres modèles atteignent le niveau des meilleurs services du marché dans tous les domaines. En revanche, cette ouverture devra être présentée avec beaucoup de pédagogie, car elle touche directement à la confiance des utilisateurs et à la circulation potentielle de leurs données.

La place de Google dans cette stratégie fait aussi partie des sujets les plus commentés. Plusieurs informations ont évoqué un recours à Gemini pour certaines briques d’Apple Intelligence, ainsi qu’une réflexion autour de l’infrastructure nécessaire pour faire fonctionner ces modèles. Il a notamment été question d’un scénario dans lequel Apple demanderait à Google d’héberger Siri IA utilisant Gemini.

La confidentialité restera un argument central

Même si Siri devient plus intelligent, Apple devrait continuer à insister sur la protection des données. La société a déjà construit son discours autour d’Apple Intelligence avec deux piliers : le traitement local lorsque c’est possible et Private Cloud Compute pour les tâches nécessitant davantage de puissance.

Cette architecture permet à Apple de défendre une approche différente de celle de certains services IA entièrement basés dans le cloud. En théorie, les demandes simples ou personnelles peuvent être traitées directement sur l’appareil, tandis que les opérations plus lourdes passent par une infrastructure cloud conçue pour limiter l’exposition des données. Apple a d’ailleurs commencé à renforcer cette partie de son infrastructure, notamment avec l’utilisation de puces M5 dans ses serveurs Private Cloud Compute.

Avec iOS 27, ce discours pourrait devenir encore plus important. Si Siri obtient un accès plus large aux messages, aux photos, aux fichiers ou au calendrier, Apple devra détailler les garde-fous mis en place. Les utilisateurs voudront savoir quelles informations sont utilisées, dans quelles conditions, pendant combien de temps et avec quels contrôles de suppression ou de désactivation.

Un enjeu majeur pour l’image d’Apple dans l’intelligence artificielle

La WWDC 2026 devrait donc être l’occasion de mesurer l’avancement réel d’Apple dans l’IA générative. Les rumeurs autour de Siri et d’iOS 27 dessinent une direction claire : rendre l’assistant plus conversationnel, plus personnel, plus contextuel et plus capable d’agir dans les applications. Mais tant qu’Apple n’aura pas présenté officiellement ces fonctions, il faudra rester prudent sur leur forme exacte, leur disponibilité et les appareils compatibles.

Le défi est important. Apple ne peut pas se contenter d’ajouter quelques réponses plus longues à Siri. Pour convaincre, l’entreprise devra montrer une IA réellement utile au quotidien, intégrée à l’iPhone sans complexité excessive et conforme à ses engagements en matière de confidentialité. Si les rumeurs se confirment, iOS 27 pourrait marquer une étape décisive pour Apple Intelligence. Dans le cas contraire, Siri risque de continuer à symboliser le retard d’Apple face aux nouveaux assistants IA.