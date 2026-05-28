Apple présentera iOS 27 lors de la WWDC 2026 le 8 juin et il y a notamment le nouveau Siri IA avec une interface entièrement repensée autour du Dynamic Island, une application dédiée concurrente de ChatGPT et l’intégration de Google Gemini comme nouveau modèle de base. Aujourd’hui, Bloomberg dévoile des images du nouveau Siri qui ont été créées en se basant sur les versions internes d’iOS 27.

Le nouveau Siri IA d’iOS 27 se dévoile

Avec iOS 27, la méthode classique d’activation de Siri sur iPhone, par commande vocale ou via le bouton latéral de l’iPhone, déclenchera désormais une animation redessinée directement dans le Dynamic Island. Ce mode reste optimisé pour les requêtes vocales et la recherche rapide.

Apple proposera également une seconde méthode : un glissement vers le bas depuis le centre supérieur de l’écran de l’iPhone ouvrira une interface baptisée « Rechercher ou demander », accessible depuis n’importe quel endroit du système. Ce geste remplacera par ailleurs celui qui permettait d’ouvrir le centre de notifications, désormais accessible en glissant depuis le coin supérieur gauche de l’écran. L’interface « Rechercher ou demander » reprend aussi les suggestions Siri actuelles : huit applications fréquemment utilisées, recherches Web récentes, raccourcis comme l’enregistrement d’un mémo vocal et un espace pour la météo affiché le matin et le soir.

Depuis cette interface, les utilisateurs peuvent lancer des applications, envoyer des messages, ajouter des rendez-vous, voir leurs notes ou interroger le nouveau moteur de recherche web dopé à l’IA d’Apple, en concurrence directe avec des outils comme Perplexity. Les résultats s’affichent sous forme de cartes enrichies qui émergent de la Dynamic Island. Un glissement supplémentaire ouvre une conversation style chatbot au sein de la nouvelle application Siri.

Une application Siri dédiée, des agents tiers et un assistant plus capable

Apple lancera pour la première fois une application Siri autonome dont l’interface reprend les codes de Claude, Gemini ou ChatGPT : historique des conversations consultable en liste ou en vignettes résumées, champ de saisie textuelle, mode vocal et sélecteur de pièces jointes pour analyser des documents et des photos. L’application affiche des cartes visuelles enrichies couvrant l’actualité, la météo, les scores sportifs, ainsi que les données personnelles de l’utilisateur : notes, SMS, e-mails, contacts, calendrier et rappels.

Sur le plan des capacités, le nouveau Siri IA pourra consulter les disponibilités d’un utilisateur avant de planifier un rendez-vous, détecter les chevauchements dans son agenda et rédiger des e-mails ou des notes en s’appuyant à la fois sur le contenu Web et les données présentes sur l’appareil. Ces fonctions s’ajoutent aux capacités annoncées en 2024 et jusqu’ici retardées, notamment la compréhension des données personnelles et l’analyse du contenu affiché à l’écran.

Apple ouvrira par ailleurs iOS 27 aux agents IA tiers installés via l’App Store. En plus du partenariat existant avec ChatGPT d’OpenAI, la société a testé en interne des intégrations avec Gemini et Claude. Depuis l’interface « Rechercher ou demander », un bouton dédié proposera un menu déroulant pour rediriger une requête directement vers le service IA externe choisi par l’utilisateur. Le modèle de Siri lui-même repose désormais sur la technologie Gemini de Google, en remplacement du modèle précédent.