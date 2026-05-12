La pénurie de RAM commence à peser sur les prix de certains smartphones Android, mais Apple pourrait choisir une autre voie avec les iPhone 18 Pro. L’idée défendue par l’analyste Jeff Pu est simple : utiliser cette pression sur les composants pour adopter une stratégie tarifaire plus agressive que celle de nombreux concurrents.

L’analyste estime une note qu’Apple pourrait surperformer sur le marché du smartphone en maintenant les iPhone 18 Pro à un niveau de prix stable ou presque, comme il l’avait dit il y a peu. Autrement dit, Apple chercherait moins à répercuter la hausse des coûts.

En France, le point de comparaison actuel est déjà élevé. L’iPhone 17 Pro débute à 1 329 euros et l’iPhone 17 Pro Max à 1 479 euros, les deux modèles embarquant 12 Go de RAM. Les iPhone 18 Pro devraient conserver cette même quantité de mémoire.

Apple a plus de marge que les fabricants Android

Apple n’est pas épargné par la hausse des coûts de la mémoire. L’entreprise a elle-même prévenu que ses coûts liés à la RAM seraient nettement plus élevés sur le trimestre en cours.

La différence tiendrait surtout à son poids industriel. Grâce à sa taille, Apple disposerait d’un levier plus important que la plupart des fabricants de smartphones Android pour négocier avec les fournisseurs de RAM et absorber une partie du choc.

Jeff Pu avance aussi un autre point clé : Apple pourrait réduire le coût de certains autres composants, notamment l’écran et les capteurs photo, afin de compenser une partie de la hausse liée à la mémoire. C’est ce type d’arbitrage qui rend crédible l’idée d’un positionnement de prix plus offensif que celui du reste du marché.

Les iPhone 18 Pro sont attendus avec une Dynamic Island plus petite, une puce A20 Pro plus rapide, une ouverture variable pour au moins un capteur arrière, un bouton « commande de l’appareil photo » simplifié, la 5G par satellite et un coloris façon cerise.

Le calendrier attendu reste classique pour les modèles Pro. Apple devrait les présenter en septembre, tandis que les iPhone 18 et iPhone 18e sortiraient autour de mars 2027.