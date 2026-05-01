Alors que la hausse du coût de la RAM pousse déjà plusieurs constructeurs Android à augmenter leurs prix, Apple adopterait une stratégie inverse sur les iPhone 18 Pro. L’idée serait de préserver le prix d’entrée de ses modèles premium cet automne, même dans un contexte industriel tendu.

La pression sur les composants liée à la demande en intelligence artificielle pèse déjà sur Android, au point que certains analystes anticipent un recul global du marché cette année et l’abandon de certains smartphones plus abordables.

Apple, de son côté, prépare l’arrivée simultanée des iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et de l’iPhone Ultra, son premier smartphone pliable. Et c’est précisément dans cette gamme que se jouerait l’arbitrage le plus intéressant : contenir les hausses sur les modèles Pro, tout en laissant davantage de latitude sur le très haut de gamme et sur les versions mieux équipées.

Apple voudrait protéger le prix des iPhone 18 Pro

Selon une note de l’analyste Jeff Pu obtenue par 9to5Mac, Apple prévoit une « stratégie tarifaire agressive » pour les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, au moins sur les versions de base. Cela rejoint d’autres anticipations déjà avancées, notamment l’idée qu’Apple chercherait à conserver les mêmes prix d’entrée que l’an dernier.

Si ce scénario se confirme, l’iPhone 18 Pro débuterait à 1 329 euros et l’iPhone 18 Pro Max à 1 479 euros, comme les iPhone 17 Pro. L’idée est de ne pas laisser la crise de la mémoire casser l’attractivité de la gamme Pro au moment où les smartphones Android deviennent plus vulnérables sur les prix.

Cette stabilité serait d’autant plus notable que l’iPhone Ultra doit arriver en parallèle avec un positionnement vraisemblablement beaucoup plus élevé (les rumeurs parlent de plus de 2 000 dollars). Apple pourrait ainsi réserver la vraie montée en gamme tarifaire à ce nouveau modèle pliable, sans toucher au seuil d’entrée de ses iPhone 18 Pro.

Les versions à plus grande capacité pourraient absorber le choc

Le maintien des tarifs de base ne signifie pas pour autant qu’Apple absorberait seul toute la hausse des coûts. Le fabricant pourrait relever les prix des déclinaisons avec plus de stockage afin de limiter l’impact sur ses marges tout en gardant des modèles d’appel stables.

Cette méthode permettrait de répartir autrement la pression. Les acheteurs les plus sensibles au prix conserveraient un accès inchangé aux iPhone 18 Pro, tandis que les utilisateurs prêts à monter en capacité financeraient davantage la hausse des composants.

Une telle stratégie pourrait aussi renforcer la position d’Apple face à Android. Il se trouve que l’iPhone a déjà commencé à gagner des parts de marché sur Android dans les premiers mois de l’année et une politique tarifaire plus offensive sur les modèles Pro pourrait prolonger ce mouvement.