Cela fait un moment que Fortnite n’est plus disponible sur Mac. Mais les joueurs peuvent-ils espérer un retour du jeu sur macOS ? Cela semble mal parti.

Fortnite est toujours absent sur macOS

Fortnite n’est plus disponible sur Mac surtout à cause du conflit entre Epic Games et Apple autour des règles de distribution et des commissions de l’App Store, ce qui a conduit Epic Games à ne plus pouvoir publier ni mettre à jour correctement la version macOS du jeu. Epic Games a déjà expliqué qu’Apple bloquait la signature et les mises à jour de certaines versions sur Mac, ce qui a rendu le jeu inutilisable à long terme pour les joueurs sur macOS.

Aujourd’hui, Tim Sweeney, le patron d’Epic Games, a fait des commentaires sur X/Twitter (ici et là) sur le sujet. Il indique :

Apple découpe et morcelle ses fonctionnalités par plateformes et par territoires afin de restreindre autant que possible les droits des utilisateurs et des développeurs, dans la mesure où ils estiment pouvoir s’en tirer à bon compte dans le but de prélever des frais injustifiés. La victoire consistera à mettre fin à cette pratique. Apple a tué Fortnite sur Mac et iOS en 2020 en supprimant notre compte développeur pour avoir enfreint ses conditions d’utilisation illégales. Nous ne nous prêterons pas au jeu stupide auquel se livre Apple pour diviser et dominer les développeurs du monde entier à l’aide de conditions illégales et discriminatoires.

Les joueurs Mac qui veulent jouer à Fortnite peuvent toujours le faire, mais cela implique de passer par le cloud gaming avec des services comme Nvidia GeForce Now et Xbox Cloud Gaming.

Sur iPhone et iPad, il est déjà possible de jouer à Fortnite. Mais cela implique de télécharger l’Epic Games Store, le jeu n’étant pas disponible sur l’App Store (sauf aux États-Unis). À cela s’ajoute que l’Epic Games Store sur iPhone est seulement disponible dans quelques pays. Il est arrivé aujourd’hui au Japon par exemple.