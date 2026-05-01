Epic Games annonce aujourd’hui la disponibilité de l’Epic Games Store, sa boutique de jeux, sur iPhone au Japon, ainsi que Fortnite. C’est déjà disponible en Europe. Aux États-Unis, il y a aussi Fortnite, mais cela passe par l’App Store.

L’Epic Games Store et Fortnite s’invitent sur iOS au Japon

À l’instar de l’Europe, le téléchargement de l’Epic Games Store au Japon sur iPhone passe par ce lien. Cela renvoie vers le site d’Epic Games. Cela se rapproche par conséquent de l’expérience du sideloading. Pour ceux qui ne le savent pas, le sideloading est le fait d’installer une application sans passer par la boutique officielle du système d’exploitation. Dans le cas d’iOS, cela signifie installer une application sans passer par l’App Store. Du côté d’Android, la manipulation permet de contourner le Google Play Store.

L’Epic Games Store sur iOS au Japon, à l’instar de la version européenne, permet de télécharger Fortnite, Rocket League Sideswipe et Fall Guys. Aucun jeu tiers n’est encore disponible car les nouveaux frais CTC (Core Technology Commission) d’Apple et les obligations de déclaration sont difficiles à comprendre pour les studios, ce qui crée des frictions qu’il faut surmonter, selon Steve Allison, le responsable de l’Epic Games Store. À noter également que l’Epic Games Store mobile au Japon est seulement disponible sur iPhone, là où on le retrouve aussi sur iPad en Europe.

Pour rappel, le Japon a obligé Apple à autoriser les boutiques d’applications tierces au Japon à la fin 2025. AltStore PAL est déjà disponible sur place. Le scénario est plus que similaire à l’Europe, encore une fois.

La prochaine étape sera le Brésil. Epic Games annonce faire le nécessaire pour préparer le lancement de sa boutique mobile dans le pays d’Amérique du Sud.