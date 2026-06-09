macOS 27 Golden Gate s’inspire de l’iPhone et de l’iPad en adoptant le geste « Tirer pour rafraîchir » sur le Mac. Cela ne semble pas anodin, sachant que le premier MacBook à écran tactile est en préparation.

« Tirer pour rafraîchir » arrive sur macOS 27 Golden

À l’instar du geste sur iPhone et sur iPad, il est possible de faire un balayage vers le bas pour rafraîchir le contenu d’un site ou autre chose. Bien sûr, il est toujours possible d’utiliser les méthodes habituelles, que ce soit avec le bouton dédié ou depuis le raccourci clavier Cmd + R.

Le nouveau geste sur Mac est disponible dans plusieurs applications d’Apple, dont Safari, Mail, News, Podcasts et Calendrier.

Bien sûr, on pourrait penser que cet ajout sur macOS 27 Golden Gate est un moyen pour Apple de faciliter la tâche aux utilisateurs qui ont surtout connu les iPhone et iPad afin qu’ils retrouvent un geste familier. Mais ici, cela suggère surtout la préparation pour un futur produit.

Les rumeurs ont déjà annoncé qu’Apple prépare un MacBook Ultra avec un écran OLED qui aura la particularité d’être tactile. Ainsi, il sera notamment possible d’utiliser son doigt sur l’écran pour rafraichir une page en faisant un balayage vers le bas.

Si l’on en croit les rumeurs, ce MacBook Ultra tactile arriverait à la fin de 2026 ou au début de 2027. Il embarquerait également les puces M6, une Dynamic Island et un design général plus fin que les MacBook Pro existants. Il faudra voir maintenant quel sera le prix. Cela risque un peu de piquer, étant donné que ce serait une gamme au-dessus du MacBook Pro.

macOS 27 Golden Gate est actuellement disponible en bêta pour les développeurs.