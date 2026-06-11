Il existe une méthode pour contourner la file d’attente d’Apple et avoir accès immédiatement à Siri AI sur Mac avec macOS 27 Golden Gate. L’avantage aussi est que c’est facilement accessible en Europe, là où il y a un blocage du côté de l’iPhone et de l’iPad.

Tutoriel pour avoir Siri AI dès maintenant sur Mac

Comment faire donc pour accéder immédiatement à Siri AI et contourner la file d’attente ? Avant toute chose, il faut passer votre Mac en anglais, c’est nécessaire pour le moment. Pour cela, rendez-vous dans Réglages Système > Général > Langue et région. Choisissez l’anglais. Il faudra alors redémarrer votre Mac. Ensuite, il faut changer la langue de Siri pour l’avoir là aussi en anglais.

Une fois que c’est fait, ouvrez l’application Terminal sur votre Mac, entrez la commande suivante puis validez :

sudo defaults write "/Library/Preferences/FeatureFlags/Domain/GenerativeModels.plist" "EnhancedSiriWaitlist" -dict-add Enabled -bool NO

Le mot de passe de votre session vous sera demandé. Entrez-le puis valider. Il va falloir redémarrer une nouvelle fois votre Mac.

À partir de maintenant, vous avez accès à Siri AI sur votre Mac avec macOS 27 Golden Gate grâce au contournement de la file d’attente. Vous pouvez y accéder depuis Spotlight ou depuis la nouvelle application Siri. Il est bon de rappeler que macOS 27 Golden Gate est pour l’instant disponible en bêta uniquement pour les développeurs.

Pour ceux qui se posent la question, iOS est soumis au DMA dans l’Union européenne, ce qui n’est pas le cas de macOS. C’est pour cela qu’Apple se permet de proposer Siri AI sur Mac en France et dans les pays voisins avec macOS 27 Golden Gate. Sur iOS 27, une telle disponibilité obligerait Apple à autoriser d’autres acteurs (OpenAI, Anthropic, etc) à accéder à tous vos messages, photos et autres données pour proposer un équivalent de Siri AI. Apple ne veut pas pour des raisons de sécurité et de vie privée. La Commission européenne a critiqué cette position du fabricant.