Avec la bêta 2 de macOS 27 Golden Gate, disponible depuis lundi, Apple a bloqué la méthode passant par le Terminal qui permettait d’activer Siri AI sans attendre la validation officielle et donc en contournant la liste d’attente. Les utilisateurs Mac qui avaient forcé l’accès sous la bêta 1 ont perdu cet avantage et réintègrent désormais la file d’attente.

La conséquence est immédiate pour les testeurs les plus pressés. La méthode de contournement ne fonctionne plus dans la bêta 2 de macOS 27 et les comptes qui en avaient profité se retrouvent à nouveau soumis au circuit normal d’approbation pour Siri AI. Apple annonce actuellement un délai de quelques jours pour valider les nouveaux accès.

Ce tour de vis montre qu’Apple veut reprendre la main sur le rythme de déploiement de Siri AI. La firme a bloqué une brèche qui reposait sur une validation locale, facilement manipulable depuis le Terminal sur Mac avec une commande.

L’hypothèse la plus crédible est un basculement vers une vérification côté serveur. En procédant ainsi, Apple peut contrôler plus finement le nombre d’utilisateurs activés et lisser la montée en charge au fur et à mesure que la capacité de ses serveurs augmente. La mise à jour efface au passage l’avance prise par les utilisateurs qui avaient contourné la liste d’attente.

Siri AI est disponible en Europe sur Mac, mais pas sur iPhone/iPad

Si l’accès suscite autant d’empressement, c’est parce que Siri AI change de dimension sur Mac. L’assistant devient un véritable chatbot capable d’exploiter le contexte personnel, de chercher dans les messages, les e-mails et les photos, d’agir entre les applications et de s’intégrer à Spotlight comme aux menus contextuels.

Cet attrait est encore plus fort en Europe. Sur Mac, Apple autorise l’accès à ce nouveau Siri, alors que l’iPhone et l’iPad n’y ont pas le droit. macOS 27 Golden Gate s’impose donc comme le seul point d’entrée européen vers cette nouvelle génération de l’assistant. Il est en réalité possible de l’avoir sur iPhone et iPad dans les pays de l’Union européenne, mais cela nécessite une petite magouille. L’astuce est à retrouver sur cet article dédié.