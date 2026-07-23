La bêta 4 de macOS 27, disponible depuis quelques jours, cache une nouvelle interface qui permet de choisir la voix de Siri. Mais accéder à cette interface cachée exige pour l’instant de désactiver la protection d’intégrité système (SIP) et de passer par un débogueur.

Un canvas noir pour moduler la voix en temps réel

Baptisée « Voice Pad », cette interface, découverte par un utilisateur sur les forums de MacRumors, remplace le menu classique des Réglages Systèmes par un canvas presque entièrement noir, sur lequel apparaît un point coloré représentant la voix de Siri actuellement sélectionnée. En déplaçant le curseur sur cette surface, l’utilisateur modifie à la fois les couleurs affichées et les caractéristiques sonores de la voix en temps réel dans une disposition organisée en grille pouvant accueillir jusqu’à 13 emplacements de voix.

L’interface intègre également une dimension d’audio spatial, où la distance, l’angle et la vélocité du mouvement du curseur influencent des paramètres tels que le volume, la réverbération, l’occlusion et le filtrage sonore. Cette interface devrait être destinée à remplacer l’étape d’intégration actuelle consacrée au choix de la voix de Siri, mais elle demeure inachevée : aucun modèle vocal correspondant aux 13 emplacements n’est encore chargé dans la bêta de macOS 27.

Voici à quoi la nouvelle interface ressemble en vidéo :

Woah… the new Siri Ai animation on macOS 27 Golden Gate looks absolutely stunning 😳 I have a feeling this could arrive with Beta 5, or Apple might save it for the stable release. Watch the full video till the end… those animations are seriously mesmerizing. ✨ pic.twitter.com/ipbgcNVPp1 — Sunny (@sunnny1583) July 23, 2026

Vers un choix élargi de 13 voix pour Siri

Le nombre de 13 emplacements suggère qu’Apple prépare un catalogue nettement plus large de voix pour Siri AI, chacune vraisemblablement décrite selon des critères de genre, d’âge et de caractère. Cela concerne l’anglais américain pour le moment. Cette ambition contraste fortement avec l’offre actuelle, limitée à une seule voix américaine ajustable via deux curseurs classiques contrôlant le rythme et l’expressivité de la parole, en attendant que l’utilisateur puisse basculer vers deux voix personnalisées de secours si nécessaire.

Cette interface, lorsqu’elle est un jour finalisée, sera localisée pour 44 langues et devrait partager son fonctionnement avec iOS 27, garantissant une expérience cohérente entre iPhone, iPad et Mac. Son statut actuel, verrouillé derrière des manipulations techniques spécifiques, indique cependant qu’Apple n’a pas encore arrêté son design final ni le calendrier de son déploiement auprès du grand public.