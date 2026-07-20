Avec macOS 27 Golden Gate, Apple propose une interface dédiée à Siri AI au moment où l’utilisateur sélectionne du texte afin de lui proposer quelques actions. Mais cette interface est désactivée. Il est toutefois possible de l’activer.

Au moment de sélectionner du texte, une icône flottante avec le logo de Siri AI apparaît. Le fait de survoler le curseur de la souris dessus donne accès à quatre options en rapport avec les outils d’écriture d’Apple Intelligence. On retrouve :

Est-ce que ça sonne bien ?

Réécriture

Relecture

Éditer avec Siri

Les actions contextuelles dépendent du contenu sélectionné. Elles permettent notamment d’ajouter des coordonnées, de rédiger un message ou un e-mail, de créer un événement dans le calendrier, d’afficher un lieu sur Plans et de suivre des vols ou des colis.

Comment activer la mini-interface de Siri sur macOS 27

Comment dit précédemment, ce menu de Siri est pour le moment caché avec la bêta 3 pour les développeurs ou la première bêta publique de macOS 27. Mais il est possible de l’activer. Il faut pour cela lancer le Terminal, entrer la commande suivante puis redémarrer le Mac :

sudo mkdir -p /Library/Preferences/FeatureFlags/Domain && sudo defaults write /Library/Preferences/FeatureFlags/Domain/WritingTools LightweightUI_macOS -dict Enabled -bool true

Pour désactiver l’interface de Siri, il suffit d’entrer la commande suivante dans le Terminal puis de redémarrer le Mac :

sudo defaults write /Library/Preferences/FeatureFlags/Domain/WritingTools LightweightUI_macOS -dict Enabled -bool false

Étant donné que le menu est actuellement caché et qu’il faut passer par le Terminal pour en profiter, on peut en conclure qu’Apple continue de faire des tests. À voir s’il sera prêt d’ici la version finale de macOS 27 en septembre ou s’il faudra attendre une future mise à jour comme macOS 27.1. Au passage, il est bon de rappeler que Siri AI est pour l’instant indisponible dans les pays de l’Union européenne.