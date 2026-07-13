Apple propose aujourd’hui au téléchargement la première bêta publique d’iOS 27 sur iPhone et d’iPadOS 27 sur iPad. Elle arrive une semaine après la troisième bêta pour les développeurs. Les deux versions sont identiques. Il y a également la bêta publique de macOS 27 sur Mac, de watchOS 27 sur Apple Watch et de tvOS 27 sur Apple TV.

Comment télécharger la bêta publique d’iOS 27

Voici les étapes à suivre pour rejoindre le programme de la bêta publique d’iOS 27 :

Rendez-vous sur le site beta.apple.com Cliquez sur le bouton « S’inscrire » Connectez-vous avec votre compte Apple (le même qui est utilisé sur votre iPhone ou iPad) Lisez les conditions puis appuyez sur le bouton pour les accepter Suivez les instructions indiquées

Une fois que vous avez réalisé ces étapes, votre appareil est enregistré. Il faut maintenant se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mise à jour bêta, puis choisir l’option pour la bêta publique. Ensuite, il faut revenir en arrière puis la mise à jour apparaît. Vous pouvez ainsi lancer le téléchargement puis procéder à l’installation.

Naturellement, vous pouvez vous demander ce qu’il en est de la stabilité. Selon nos propres tests avec les bêtas pour les développeurs, c’est très bien, tout particulièrement pour une bêta. Il n’y a pas de bugs majeurs et c’est même plus stable qu’iOS 26 selon les cas, c’est dire. Mais assurez-vous de faire une sauvegarde iCloud ou locale (avec le Finder sur macOS ou iTunes sur Windows) avant de sauter le pas. Ce sera nécessaire en cas de restauration.

iPhone compatibles avec iOS 27

iPhone 17

iPhone Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone 16

‌iPhone 16‌ Plus

iPhone 16 Pro

‌iPhone 16 Pro‌ Max

iPhone 16e

iPhone 15

‌iPhone 15‌ Plus

‌iPhone 15‌ Pro

‌iPhone 15‌ Pro Max

‌iPhone‌ 14

‌iPhone‌ 14 Plus

‌iPhone‌ 14 Pro

‌iPhone‌ 14 Pro Max

‌iPhone‌ 13

‌iPhone‌ 13 mini

‌iPhone‌ 13 Pro

‌iPhone‌ 13 Pro Max

‌iPhone‌ 12

iPhone 12 mini

‌iPhone‌ 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

‌iPhone‌ 11

‌iPhone‌ 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

‌iPhone‌ SE (2e génération et plus récent)

iPad compatibles avec iPadOS 27