iOS 27 et macOS 27 : la bêta publique est disponible
Apple propose aujourd’hui au téléchargement la première bêta publique d’iOS 27 sur iPhone et d’iPadOS 27 sur iPad. Elle arrive une semaine après la troisième bêta pour les développeurs. Les deux versions sont identiques. Il y a également la bêta publique de macOS 27 sur Mac, de watchOS 27 sur Apple Watch et de tvOS 27 sur Apple TV.
Comment télécharger la bêta publique d’iOS 27
Voici les étapes à suivre pour rejoindre le programme de la bêta publique d’iOS 27 :
- Rendez-vous sur le site beta.apple.com
- Cliquez sur le bouton « S’inscrire »
- Connectez-vous avec votre compte Apple (le même qui est utilisé sur votre iPhone ou iPad)
- Lisez les conditions puis appuyez sur le bouton pour les accepter
- Suivez les instructions indiquées
Une fois que vous avez réalisé ces étapes, votre appareil est enregistré. Il faut maintenant se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mise à jour bêta, puis choisir l’option pour la bêta publique. Ensuite, il faut revenir en arrière puis la mise à jour apparaît. Vous pouvez ainsi lancer le téléchargement puis procéder à l’installation.
Naturellement, vous pouvez vous demander ce qu’il en est de la stabilité. Selon nos propres tests avec les bêtas pour les développeurs, c’est très bien, tout particulièrement pour une bêta. Il n’y a pas de bugs majeurs et c’est même plus stable qu’iOS 26 selon les cas, c’est dire. Mais assurez-vous de faire une sauvegarde iCloud ou locale (avec le Finder sur macOS ou iTunes sur Windows) avant de sauter le pas. Ce sera nécessaire en cas de restauration.
iPhone compatibles avec iOS 27
- iPhone 17
- iPhone Air
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16e
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2e génération et plus récent)
iPad compatibles avec iPadOS 27
- iPad Pro (M4 et plus récent)
- iPad Pro 12,9 pouces (4e génération et plus récent)
- iPad Pro 11 pouces (2e génération et plus récent)
- iPad Air 11 pouces (M2, M3 et M4)
- iPad Air 13 pouces (M2 et plus récent)
- iPad Air (4e génération et plus récent)
- iPad (A16)
- iPad (9e génération et plus récent)
- iPad mini (A17 Pro)
- iPad mini (6e génération et plus récent)