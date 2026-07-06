Apple propose aujourd’hui au téléchargement la bêta 3 (build 24A5380h) d’iOS 27 sur iPhone et d’iPadOS 27 sur iPad. Cela concerne les développeurs et arrive deux semaines après la précédente version.

Bêta 3 pour iOS 27 et le reste

Il n’y a pas encore d’informations sur les nouveautés que propose la bêta 3 d’iOS 27. La précédente avait été l’occasion d’avoir « Écrire avec Siri » qui remplace les outils d’écriture d’Apple Intelligence. Apple a ajouté une nouvelle fonctionnalité intitulée « Aperçus » à l’application Cartes permettant aux utilisateurs d’ajouter différents comptes bancaires afin de suivre leurs dépenses. Les autres nouveautés sont à retrouver sur cet article dédié.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi télécharger la bêta 3 d’iOS 27.

Comme dit précédemment, la bêta est, officiellement, réservée aux développeurs pour le moment. Mais tout le monde peut la tester. Il suffit pour cela de prendre son iPhone ou iPad puis de se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mise à jour bêta. Ici, sélectionnez l’option iOS 27 Developer Beta. Revenez en arrière et la bêta d’iOS 27 va apparaître. Il ne vous reste plus qu’à lancer le téléchargement. Si l’option n’apparaît pas, connectez-vous sur developer.apple.com avec votre compte Apple et enregistrez-vous comme développeur gratuit. Puis faites les étapes indiquées précédemment.

En complément, Apple propose la bêta 3 de macOS 27 Golden Gate (build 26A5378j) sur Mac, watchOS 27 (build 24R5315i) sur Apple Watch, tvOS 27 (build 24J5315i) sur Apple TV et visionOS 27 (build 24M5316k) sur Apple Vision Pro. watchOS 27 pour Apple Watch reste à la bêta 1 pour le moment.

Où est la bêta publique ? Apple a déjà dit qu’elle arrivera dans le courant de juillet, sans date plus précise.