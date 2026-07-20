Apple rend aujourd’hui disponible au téléchargement la bêta 4 (build 24A5390f) d’iOS 27 sur iPhone et d’iPadOS 27 sur iPad. Cela concerne les développeurs et arrive deux semaines après la précédente bêta.

Bêta 4 pour iOS 27 et le reste

Il n’y a pas encore d’informations concernant les nouveautés à retrouver avec la bêta 4 d’iOS 27. Avec la bêta 3, Apple a changé l’affichage pour l’indexation des données. Il y a également eu la possibilité de changer le rythme et l’expressivité de la voix de Siri dans les réglages (en lien avec Siri AI). Cela nécessite un iPhone 17 Pro ou iPhone Air au minimum. Un autre changement est que le nom de l’opérateur et le réseau connecté (3G, 4G, 5G) s’affichent en même temps que le réseau Wi-Fi. Jusqu’à présent, c’était soit le réseau 3G/4G/5G soit l’icône du Wi-Fi. Les autres nouveautés sont à retrouver sur cet article dédié.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi télécharger la bêta 4. Si vous êtes le canal des bêtas publiques, rien ne change : vous restez sur la première bêta publique qui a vu le jour la semaine dernière. La deuxième devrait logiquement arriver la semaine prochaine.

Dans le même temps, Apple propose la bêta 4 (build 26A5388g) de macOS 27 Golden State sur Mac, de watchOS 27 (build 24R5325h) sur Apple Watch et de tvOS 27 (build 24J5325d) sur Apple TV. Là encore, c’est entre les mains des développeurs. Pour ce qui est de visionOS 27, on reste sur la bêta 3 pour le moment. Mais peut-être que la bêta 4 du système d’exploitation arrivera dans la soirée.