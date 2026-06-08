En complément de la bêta d’iOS 27 sur iPhone et iPadOS 27 sur iPad, ainsi que celle de macOS 27 sur Mac, Apple propose au téléchargement la première version de watchOS 27 sur Apple Watch, de tvOS 27 sur Apple TV et de visionOS 27 sur Apple Vision Pro. Cela concerne les développeurs pour le moment.

Première bêta pour watchOS 27, tvOS 27 et visionOS 27

La bêta 1 (build 24R5289n) de watchOS 27 est disponible dès maintenant au téléchargement. Voici les Apple Watch qui peuvent l’installer :

Apple Watch SE (3e génération)

Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 3

Comme nous pouvons le voir, plusieurs modèles d’Apple Watch compatibles avec watchOS 26 ne peuvent pas installer watchOS 27.

Si vous avez la configuration pour recevoir les bêtas des développeurs, ouvrez l’application Apple Watch sur l’iPhone rattaché à la montre. Rendez-vous ensuite dans Ma montre > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi lancer le téléchargement de la bêta de watchOS 26.

En ce concerne l’Apple TV, il y a la bêta 1 (build 24J5289o) de tvOS 27. Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Système > Mises à jour logicielles > Mettre à jour les logiciels. tvOS 18 va apparaître, vous pourrez lancer le téléchargement.

Enfin, la bêta 1 (build 24M5291p) de visionOS 27 est également disponible pour l’Apple Vision Pro.