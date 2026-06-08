iOS 27 bêta 1 est disponible

Apple rend disponible au téléchargement la bêta 1 (build 24A5355q) d’iOS 27 pour iPhone et d’iPadOS 27 pour iPad. Cela arrive juste après la keynote d’ouverture de la WWDC 2026 où Apple a présenté ses nouveaux systèmes d’exploitation. Cela concerne les développeurs pour l’instant, la bêta publique arrivera en juillet. Les nouveautés sont à retrouver sur cet article.

Disponibilité de la bêta 1 pour iOS 27

Comme c’est le cas chaque année, il n’est pas forcément conseillé d’installer une version bêta sur son iPhone ou iPad principal. Il est préférable de choisir un appareil secondaire si vous en avez un. Cela s’explique par le fait que les premières versions ont généralement quelques bugs ici et là, tout particulièrement quand il s’agit d’une grosse mise à jour comme ici. Il serait embêtant que votre iPhone utilisé au quotidien rencontre quelques problèmes. Parce qu’en cas de problèmes justement, il faudra faire une restauration complète et c’est tout sauf une partie de plaisir.

Les iPhone compatibles

iPhone 17

iPhone Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone 16

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iPhone 16 Pro

‌iPhone 16 Pro‌ Max

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‌iPhone‌ 13

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‌iPhone‌ 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

‌iPhone‌ SE (2e génération et plus récent)

Les iPad compatibles

iPad Pro (M4)

iPad Pro 12,9 pouces (3e génération et plus récent)

iPad Pro 11 pouces (1ère génération et plus récent)

iPad Air (M3)

iPad Air (M2)

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iPad (A16)

iPad (8e génération et plus récent)

iPad mini (A17 Pro)

iPad mini (5e génération et plus récent)