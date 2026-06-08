iOS 27 bêta 1 est disponible



Apple rend disponible au téléchargement la bêta 1 (build 24A5355q) d’iOS 27 pour iPhone et d’iPadOS 27 pour iPad. Cela arrive juste après la keynote d’ouverture de la WWDC 2026 où Apple a présenté ses nouveaux systèmes d’exploitation. Cela concerne les développeurs pour l’instant, la bêta publique arrivera en juillet. Les nouveautés sont à retrouver sur cet article.

iOS 27 Beta 1 Disponible

Disponibilité de la bêta 1 pour iOS 27

Comme c’est le cas chaque année, il n’est pas forcément conseillé d’installer une version bêta sur son iPhone ou iPad principal. Il est préférable de choisir un appareil secondaire si vous en avez un. Cela s’explique par le fait que les premières versions ont généralement quelques bugs ici et là, tout particulièrement quand il s’agit d’une grosse mise à jour comme ici. Il serait embêtant que votre iPhone utilisé au quotidien rencontre quelques problèmes. Parce qu’en cas de problèmes justement, il faudra faire une restauration complète et c’est tout sauf une partie de plaisir.

Les iPhone compatibles

  • iPhone 17
  • iPhone Air
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone 17 Pro Max
  • iPhone 16
  • ‌iPhone 16‌ Plus
  • iPhone 16 Pro
  • ‌iPhone 16 Pro‌ Max
  • iPhone 16e
  • iPhone 15
  • ‌iPhone 15‌ Plus
  • ‌iPhone 15‌ Pro
  • ‌iPhone 15‌ Pro Max
  • ‌iPhone‌ 14
  • ‌iPhone‌ 14 Plus
  • ‌iPhone‌ 14 Pro
  • ‌iPhone‌ 14 Pro Max
  • ‌iPhone‌ 13
  • ‌iPhone‌ 13 mini
  • ‌iPhone‌ 13 Pro
  • ‌iPhone‌ 13 Pro Max
  • ‌iPhone‌ 12
  • iPhone 12 mini
  • ‌iPhone‌ 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • ‌iPhone‌ 11
  • ‌iPhone‌ 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • ‌iPhone‌ SE (2e génération et plus récent)

Les iPad compatibles

  • iPad Pro (M4)
  • iPad Pro 12,9 pouces (3e génération et plus récent)
  • iPad Pro 11 pouces (1ère génération et plus récent)
  • iPad Air (M3)
  • iPad Air (M2)
  • iPad Air (3e génération et plus récent)
  • iPad (A16)
  • iPad (8e génération et plus récent)
  • iPad mini (A17 Pro)
  • iPad mini (5e génération et plus récent)

Comment installer la bêta d’iOS 27

Officiellement, la bêta d’iOS 27 est pour le moment disponible auprès des développeurs. Mais tout le monde peut en réalité la tester. Il suffit pour cela de prendre son iPhone ou iPad puis de se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mise à jour bêta. Ici, sélectionnez l’option iOS 27 Developer Beta. Revenez en arrière et la bêta 1 d’iOS 27 va apparaître. Il ne vous reste plus qu’à lancer le téléchargement.

Si l’option n’apparaît pas, connectez-vous sur developer.apple.com avec votre compte Apple et enregistrez-vous comme développeur gratuit. Puis faites les étapes indiquées précédemment.



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