Apple propose aujourd’hui au téléchargement la version finale (build 23G71) d’iOS 26.6 sur iPhone et d’iPadOS 26.6 sur iPad. Elle arrive après plusieurs bêtas et une release candidate.

iOS 26.6 prépare votre iPhone à iOS 27

Il se trouve qu’avec iOS 26.6, Apple prépare le terrain pour… iOS 27. En effet, les notes de version indiquent :

Cette mise à jour apporte des correctifs, des améliorations liées à la sécurité et optimise l’index Spotlight pour préparer iOS 27.

Il faut savoir que dès la première bêta d’iOS 27, Apple a proposé un système d’indexation des fichiers. C’est un moyen de bien indexer les messages, photos, e-mails et plus encore, tout particulièrement pour faire tourner Siri AI qui se repose dessus. Cela a aussi un impact sur la recherche Spotlight.

Ici, Apple fait savoir qu’iOS 26.6 vient justement optimiser l’index Spotlight afin qu’il soit prêt au moment d’installer iOS 27. Ainsi, il ne sera pas nécessaire d’attendre plusieurs jours pour que tout soit terminé, puisqu’iOS 26.6 aura déjà fait le nécessaire. Il est toutefois possible qu’iOS 27 indexe d’autres fichiers, bien que cela reste à confirmer.

En outre, Apple n’y fait pas mention dans ses notes, mais il y a une nouvelle alerte de sécurité dédiée aux iMessages potentiellement malveillants. Elle a fait son apparition avec la bêta 5.

Pour mettre à jour vers iOS 26.6, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pouvez également télécharger le firmware sur notre page dédiée puis procéder à son installation manuelle via le Finder (Mac) ou iTunes (Windows).