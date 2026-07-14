Apple a intégré dans iOS 26.6 une alerte de sécurité dédiée aux iMessages potentiellement malveillants, en place depuis la bêta 5. La version finale du système d’exploitation pour iPhone doit arriver vers la fin juillet.

Dans l’application Messages, la fenêtre avertit qu’un iMessage reçu peut endommager l’iPhone ou compromettre la vie privée. Apple vous propose alors d’envoyer le message concerné à ses équipes afin de mieux détecter et bloquer de futures attaques.

L’alerte présente trois boutons :

« Pas maintenant » qui semble reporter la décision et pourrait faire réapparaître l’avertissement

« Partage avec Apple » pour transmettre le message à Apple

« Ne pas signaler » qui écarte le signalement

Cette mesure vise les tentatives de phishing, les messages frauduleux et les exploits sophistiqués capables d’agir via iMessage. Elle complète les protections déjà présentes dans iOS, dont le filtrage des spams, le mode Isolement et la validation des clés de contact iMessage.

New in iOS 26.6 Beta 5: Apple is adding a new "Malicious Message Detected" feature. If iOS detects a potentially malicious message, you'll be warned and can choose to share it with Apple to help investigate the attack and improve future protections. pic.twitter.com/NAVzs528So — 𝓑𝓸𝓷𝓮𝓼 (@limpless_skelly) July 13, 2026

L’alerte ci-dessus de @limpless_skelly est une maquette

Apple avait aussi proposé BlastDoor avec iOS 14. Ce système de sandbox traite les contenus reçus dans l’application Messages pour réduire les conséquences d’un fichier ou d’un message malveillant. Un exploit sans interaction, dit zero-click, avait toutefois contourné BlastDoor en 2021, soulignant l’intérêt de multiplier les couches de défense.

Une alerte proche du pop-up frauduleux de Safari

Le principal point de friction tient au visuel de la nouvelle fenêtre. Son apparence rappelle les fausses alertes qui surgissent dans Safari pour pousser les internautes à appeler un faux support technique, télécharger une application ou divulguer des données personnelles.

Cette proximité peut compliquer la réaction des utilisateurs d’iPhone : une personne habituée à fermer les pop-up suspects risque d’écarter l’alerte d’Apple sans examiner le message signalé. À l’inverse, une interface trop semblable aux codes des arnaques affaiblit la confiance nécessaire au bon fonctionnement d’un dispositif de sécurité.

Avec une sortie prochaine d’iOS 26.6 en version finale, Apple dispose encore d’une fenêtre courte pour ajuster la présentation de cette fonctionnalité.