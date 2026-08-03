AAPL : JP Morgan abaisse son objectif de cours face à la crise des composants

JP Morgan reste optimiste sur Apple à long terme, mais se montre bien plus prudent pour les prochains mois. Après les derniers résultats du groupe, la banque d’affaires ramène son objectif de cours de 345 à 340 dollars (environ 295 euros), principalement en raison des tensions persistantes sur la chaîne d’approvisionnement. Cette prudence trouve un écho dans la chute de l’action Apple ces derniers jours, toujours en raison de la crise sur certains composants.

La demande pour les produits Apple reste élevée

Pour JP Morgan, le problème ne vient pas des consommateurs. L’importante demande pour le MacBook Neo et la bonne dynamique de l’iPhone 17 continuent de soutenir le cycle matériel. L’arrivée de Siri AI avec iOS 27 pourrait également stimuler les renouvellements d’appareils dans les prochains trimestres.

La banque estime néanmoins que les contraintes de production empêcheront Apple de répondre immédiatement à toute cette demande, ce qui d’ailleurs être déjà le cas concernant le MacBook Neo. Les ventes seraient donc surtout repoussées vers les trimestres suivants plutôt que définitivement perdues.

La pénurie de mémoire pèse sur les marges

Le principal risque concerne l’augmentation du prix des composants. Apple avait déjà prévenu qu’il subirait une hausse significative des coûts de mémoire, tandis que certains Mac ont connu des délais de livraison de plusieurs mois.

JP Morgan considère qu’Apple dispose encore de plusieurs leviers pour limiter cette pression : négocier des baisses sur d’autres composants, privilégier les produits les plus rentables et augmenter la contribution des Services. Les abonnements iCloud+ pourraient notamment profiter de nouvelles offres associées aux usages d’intelligence artificielle.

Une faiblesse jugée temporaire

La prudence de JP Morgan contraste avec l’optimisme récent de Goldman Sachs, qui visait 370 dollars avant les résultats. Pour JP Morgan, les problèmes d’approvisionnement devraient surtout pénaliser les prochains mois. La demande, l’écosystème et les nouveaux services d’IA continueraient en revanche de soutenir la croissance d’Apple une fois les tensions industrielles résorbées.