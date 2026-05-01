La pénurie de RAM et les coûts de mémoire élevés qui vont avec auront un impact chez Apple. C’est ce qu’a fait comprendre Tim Cook, le patron d’Apple, lors de l’appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers du deuxième trimestre.

La pénurie de RAM va toucher Apple

Tim Cook indique qu’Apple s’attend à « des coûts de mémoire nettement plus élevés » pour le trimestre de juin et ceux qui vont suivre. Voici ce qu’il a déclaré :

Pour le trimestre de juin et compte tenu des prévisions que Kevan [Parekh, le directeur financier] a présentées tout à l’heure, nous nous attendons à une hausse significative des coûts de mémoire. Ces coûts sont toutefois partiellement compensés par l’avantage que représente le stock. Quant à la période postérieure à juin, pour laquelle nous ne fournissons pas de détails, je peux vous dire qu’au-delà du trimestre de juin, nous pensons que les coûts de la mémoire auront un impact croissant sur notre activité. Nous continuerons à évaluer la situation et, comme nous l’avons déjà dit, nous examinerons toute une série d’options.

Il faut savoir que la pénurie de RAM impacte toute l’industrie de la tech, au point que certains constructeurs augmentent leurs prix. Ne parlons même pas de l’achat de barrettes de RAM pour mettre dans les PC, les prix ont complètement explosé à ce niveau.

Tout cela est lié à l’intelligence artificielle. Il y a une demande très forte de la part des acteurs de l’IA (OpenAI, Google, etc) pour se fournir en mémoire haut performances en ce qui concerne leurs serveurs dans les data centers, au point de commander d’énormes volumes. Les fabricants de mémoire, dont Samsung, n’arrivent pas à suivre la demande, ce qui a un impact sur les prix.

Il faudra voir maintenant si Apple va augmenter les prix de ses iPhone, Mac et autres produits à l’avenir à cause de ce phénomène.