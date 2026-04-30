Apple a publié ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de son année fiscale 2026. Cela correspond au premier trimestre (janvier à mars) de l’année dans notre calendrier.

Il se trouve qu’Apple a lancé beaucoup de produits durant le premier trimestre. Nous avons eu les iPhone 17e, MacBook Neo, iPad Air M4, MacBook Air M5, MacBook Pro M5 Pro/M5 Max, Studio Display et Studio Display XDR, ainsi que les AirPods Max 2.

Les résultats financiers d’Apple du T2 2026

Apple fait savoir que son chiffre d’affaires a été de 111,18 milliards de dollars, contre 95,4 milliards de dollars il y a un an. Cela représente une hausse de 16,6 %. Le bénéfice net s’est établi à 29,58 milliards de dollars, contre 24,78 milliards de dollars à base comparable. La hausse est de 19,36 %. Quant au bénéfice par action, il ressort à 2,01 dollar contre 1,65 dollar un an plus tôt.

Voici le détail :

iPhone : 56,99 milliards de dollars de revenus ( +19,36 % par rapport à la même période il y a un an)

56,99 milliards de dollars de revenus ( par rapport à la même période il y a un an) Mac : 8,40 milliards de dollars ( +5,66 % )

8,40 milliards de dollars ( ) iPad : 6,91 milliards de dollars de revenus ( +8 % )

6,91 milliards de dollars de revenus ( ) Apple Watch et autres accessoires : 7,90 milliards de dollars ( +5,04 % )

7,90 milliards de dollars ( ) Services (iCloud, Apple Music, App Store, etc) : 30,98 milliards de dollars ( +16,25 % )

Comme nous pouvons le voir, tout est positif, que ce soit le chiffre d’affaires, le bénéfice net, le bénéfice par action ou encore tous les produits. À titre d’information, les analystes tablaient sur un chiffre d’affaires de 109,7 milliards de dollars et un bénéfice par action de 1,95 dollar. Malgré tout, l’action d’Apple (AAPL) est en léger recul de 0,65 % 269,58 dollars en post-séance à la Bourse. Cela s’explique par le fait que les analystes s’attendaient à un chiffre d’affaires de 57,21 milliards de dollars pour les ventes d’iPhone.

Déclaration des dirigeants

Tim Cook, patron d’Apple, déclare :

Aujourd’hui, Apple est fier d’annoncer son meilleur trimestre de mars jamais enregistré, avec un chiffre d’affaires de 111,2 milliards de dollars et une croissance à deux chiffres dans toutes les zones géographiques. L’iPhone a enregistré un chiffre d’affaires record pour un trimestre de mars, porté par une demande extraordinaire pour la gamme des iPhone 17. Au cours du trimestre, les services ont atteint un nouveau record historique et nous avons été ravis de présenter de nouveaux produits remarquables à notre gamme la plus solide jamais constituée. Cela comprenait l’ajout de l’iPhone 17e et de l’iPad Air équipé de la puce M4, ainsi que le lancement du MacBook Neo qui séduit les clients partout dans le monde.

De son côté, Kevan Parekh, le directeur financier, indique :