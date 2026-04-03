Apple donne rendez-vous le 30 avril pour la publication de ses résultats financiers du deuxième trimestre de 2026. Il est bon de noter qu’Apple a un exercice fiscal décalé, signifiant que cela correspondra au premier trimestre dans notre calendrier.

Rendez-vous le 30 avril pour les résultats d’Apple

Comme d’habitude, la publication des résultats financiers trimestriels d’Apple se fera à 22h30 et il y aura à 23 heures l’appel téléphonique avec Tim Cook, le patron d’Apple, et Kevan Parekh, le directeur financier, pour répondre aux questions d’analystes. Il arrive que certaines réponses apportent quelques détails qui n’étaient pas connus publiquement.

Lors du précédent trimestre fiscal (le quatrième trimestre de 2025 avec Noël en plein milieu), Apple a réalisé un record trimestriel avec un chiffre d’affaires de 143,76 milliards de dollars, en hausse de 15,66 % sur un an. Le bénéfice net a été de 42,1 milliards de dollars, en hausse de 24,12 %. Les ventes d’iPhone ont représenté 85,27 milliards de dollars de revenus, en hausse de 23,33 %. Les iPhone 17 ont bien aidé.

Si l’on base sur le deuxième trimestre fiscal de 2025 pour une meilleure comparaison, Apple a eu un chiffre d’affaires de 95,4 milliards de dollars (+5,12 %), un bénéfice net de 24,78 milliards de dollars (+4,82 %) et les ventes d’iPhone ont représenté 45,963 milliards de dollars de revenus (+1,91 %).

Pour le T2 2026, Kevan Parekh a annoncé qu’Apple s’attend à un chiffre d’affaires en hausse, avec une fourchette de 13 à 16 %.

Aussi, il est fort probable que Tim Cook profitera de l’appel téléphonique pour parler du lancement de MacBook Neo. Le Mac portable à 699 euros a beau être sorti vers la fin du trimestre, il représentera certainement une part importante des ventes.