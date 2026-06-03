C’est le 8 juin qu’Apple annoncera macOS 27 (et iOS 27) lors la keynote d’ouverture de la WWDC 2026, mais quel sera son nom ? Son prédécesseur est macOS Tahoe. Quelques indices suggèrent que macOS 27 pourrait se nommer Big Bear ou Emerald.

macOS 27 Big Bear ?

Le nom Big Bear a été repéré au niveau du fichier du logo Apple qui s’affiche en utilisant le hashtag #WWDC26 sur X (ex-Twitter). Apple, tout comme n’importe quelle autre entreprise, peut payer le réseau social pour afficher une image spécifique (hashmoji) avec un hashtag. Ici, le nom du fichier pour l’image est « Project_Big_Bear_2026_Hashmoji_only ».

There’s a subtle hint in the #WWDC26 image. Is Apple teasing the next macOS name: Big Bear? pic.twitter.com/I675LbIZpH — Andreas Storm (@avstorm) June 2, 2026

Il se trouve que Big Bear Lake est une municipalité en Californie. Nous savons qu’Apple aime bien choisir des lieux spécifiques en Californie pour le nom des versions de macOS (Tahoe fait référence au lac Tahoe bordant la Californie et le Nevada). macOS 27 pourrait donc se nommer Big Bear.

Ou peut-être macOS 27 Emerald

Une autre possibilité pour le nom de macOS 27 est Emerald. La raison est que les rumeurs font état que le nouveau système d’exploitation pour Mac n’aura pas beaucoup de nouveautés, à part le nouveau Siri IA et les améliorations pour Apple Intelligence. Ce sera donc une version améliorée de macOS Tahoe. Et il se trouve que le parc d’État d’Emerald Bay se trouve au niveau du lac Tahoe. Cela pourrait rappeler l’époque où nous avons eu macOS High Sierra après macOS Sierra.

D’autres noms peuvent également être envisagés, sachant qu’Apple a fait des dépôts de marque au fil des années. Voici les noms qui n’ont pas encore été utilisés :

California

Condor

Diablo

Farallon

Grizzly

Mammoth

Miramar

Pacific

Redtail

Redwood

Rincon

Shasta

Skyline

Tiburon

Parmi ceux déjà utilisés, il y a Yosemite, Sierra, Mojave, Monterey, Mojave, Ventura, Sonoma et Sequoia.