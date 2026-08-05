Adobe Premiere, After Effects et Audition ne vont plus supporter les Mac Intel

Adobe fait savoir que ses logiciels Adobe Premiere, After Effects, Media Encoder et Audition ne vont plus être compatibles avec les Mac Intel. Ce sera une réalité dès la version 27.0. Il faudra obligatoirement un Mac Apple Silicon (puce M1 et plus récente) pour les faire tourner.

Adobe va abandonner le support des Mac Intel

« À partir de la version 27.0, nos applications vidéo et audio sur Mac nécessiteront des processeurs Apple Silicon (M1 ou version ultérieure). Les Mac équipés de processeurs Intel ne seront plus pris en charge par la version 27.0 ni par les mises à jour ultérieures », indique Adobe sur ses forums.

Les utilisateurs avec un Mac Intel pourront continuer à utiliser Adobe Premiere, After Effects, Media Encoder et Audition, mais ils devront se contenter de la version 26. Ils ne pourront pas installer la version 27 lorsque celle-ci sera disponible pour chaque logiciel. Ainsi, ils n’auront plus de nouveautés ni de corrections de bugs. En revanche, il y aura toujours les mises à jour de sécurité.

Sans surprise, Adobe justifie d’avoir un Mac Apple Silicon pour optimiser l’expérience. C’est aussi raccord avec macOS 27 Golden State, à savoir le premier système d’exploitation d’Apple qui ne fonctionne pas sur les Mac Intel et qui nécessite justement un Mac Apple Silicon. « Le passage exclusif à Apple Silicon sur macOS nous permet de nous concentrer sur une architecture moderne et l’accélération matérielle dans l’ensemble de nos applications vidéo et audio », dit Adobe.

macOS 27 Golden Gate devrait logiquement être disponible en version finale en septembre. Quant à la version 27 des logiciels d’Adobe, cela devrait arriver d’ici la fin de l’année ou le début de 2027.