Intel a connu une séance spectaculaire à Wall Street après des informations indiquant qu’Apple étudierait la possibilité de confier une partie de la production de ses puces à Intel et à Samsung. Le titre a bondi d’environ 13 % durant la journée de cotation, porté par l’idée d’un retour du fondeur américain dans la chaîne logistique d’Apple Silicon.

Apple cherche des alternatives à TSMC

Pour rappel, et selon les informations rapportées par Bloomberg, Apple aurait engagé des discussions préliminaires avec Intel et évalué des installations de Samsung Electronics. L’objectif serait de diversifier la fabrication de ses processeurs principaux, aujourd’hui très largement confiée à TSMC, le fondeur taïwanais restant un partenaire clé des puces A pour iPhone et M pour Mac et iPad.

Ce mouvement s’inscrit dans un contexte tendu : explosion de la demande liée à l’IA, pression sur les capacités de production, risques géopolitiques autour de Taïwan et volonté de relocaliser une partie des semi-conducteurs aux États-Unis.

Une renaissance boursière pour Intel

Un possible client Apple qui change la perception du marché

L’action Intel a atteint 110,48 dollars en séance (94 euros), avant de clôturer à 108,18 dollars (92 euros). La capitalisation du groupe atteint désormais 543,71 milliards de dollars, (environ 464 milliards d’euros). L’action d’Intel était descendue jusqu’à un peu plus de 18 dollars il y a près d’un an. La « remontada » est donc spectaculaire.

Le marché parie sur la stratégie de Lip-Bu Tan, qui cherche à repositionner Intel comme fondeur crédible pour de grands clients externes. Apple n’a toutefois pris aucune décision, et ses exigences de rendement, de fiabilité et de volume restent très élevées.

Pour Intel, fabriquer ne serait-ce qu’une fraction des puces Apple serait évidemment un symbole puissant. Mais pour Cupertino, il s’agit avant tout de sécuriser l’après-TSMC sans compromettre la qualité qui fait la force des puces Apple Silicon.