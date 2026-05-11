Apple TV enrichit son catalogue international avec Unconditional, une série israélienne de huit épisodes disponible sur la plateforme depuis le vendredi 8 mai. Produite par Spiro Films avec Keshet International et créée par le tandem Adam Bizanski et Dana Idisis, cette fiction dramatique mêle le thriller au drame familial, le tout mâtiné de tensions géopolitiques (c’est de saison).

Une mère face à un cauchemar judiciaire

L’histoire suit Orna, interprétée par Liraz Chamami, dont le voyage avec sa fille Gali bascule lors d’une escale à Moscou. Alors qu’elles reviennent d’Inde, la jeune femme est arrêtée pour trafic de drogue après la découverte de substances illicites dans son sac. Orna est relâchée, mais Gali, jouée par Talia Lynne Ronn, se retrouve prise au piège dans un système judiciaire totalement opaque.

Une série qui mise sur le psychologique

Convaincue de l’innocence de sa fille, Orna refuse de se résigner. Elle affronte la bureaucratie russe, les pressions politiques et les zones d’ombre entourant le séjour de Gali en Inde. Mais jusqu’où une mère peut-elle aller lorsqu’elle découvre qu’elle ne connaît peut-être pas entièrement son propre enfant ? Inspirée par des affaires réelles d’arrestations à l’étranger, la série mise moins sur l’action spectaculaire que sur l’étau psychologique, et le résultats s’avère, pour l’instant, diablement efficace.

Apple TV propose les deux premiers épisodes de la série, puis un nouvel épisode chaque vendredi et ce jusqu’au 19 juin.