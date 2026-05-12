Apple Arcade annonce l’arrivée Bluey dans plusieurs jeux à partir du 21 mai, ainsi que les quatre jeux qui rejoindront le service à compter 4 juin.

Les nouveaux jeux qui arrivent sur Apple Arcade

À compter du 21 mai, soit jeudi de la semaine prochaine, les personnages de Bluey vont apparaitre dans les jeux Crossy Road Castle, stitch., puffies., Suika Game+ et Disney Monde de Coloriage+ sur Apple Arcade. Ces derniers recevront des mises à jour pour accueillir les personnages.

Chacune de ces éditions spéciales avec Bluey sera disponible pour une durée limitée : jusqu’au 24 juin pour stitch., jusqu’au 8 juillet pour puffies. et jusqu’au 21 juillet pour Crossy Road Castle, Suika Game+ et Disney Monde de Coloriage+.

Apple en profite également pour dévoiler la liste des quatre jeux qui vont rejoindre Apple Arcade à compte du 4 juin. On retrouvera Mini Football Legends, My Talking Tom 2+, Coffee Inc 2+ et FreeCell Solitaire: Card Game+.

Apple Arcade coûte 9,99 €/mois, avec le premier mois qui est offert. C’est le service de jeux par abonnement d’Apple qui donne accès à un catalogue de plus de 200 jeux sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV avec une expérience sans publicités ni achats intégrés. Au lieu d’acheter chaque jeu séparément, vous payez un abonnement et pouvez jouer à des titres variés, souvent exclusifs ou spécialement optimisés pour la plateforme, avec la possibilité de partager l’abonnement en famille.