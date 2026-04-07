Apple lève le voile sur les jeux qui vont être disponibles sur Apple Arcade au mois de mai. On retrouve quatre titres cette fois-ci, soit un de plus qu’au mois d’avril.

Les nouveaux jeux d’Apple Arcade en mai

Le premier titre à rejoindre Apple Arcade en mai est Nick Jr. Replay!, un jeu qui regroupe plusieurs personnages de différents programmes pour enfants. Les personnages viennent de Dora l’Exploratrice, Blue et ses amis, Blaze et les Monster Machines, Bubulle Guppies, Umizoomi, Shimmer et Shine, et Tortues Ninja. Il se trouve que Nick Jr. Replay! n’est pas disponible sur l’App Store français, à voir si ce sera disponible en France avec son arrivée sur Apple Arcade.

En deuxième jeu, on retrouvera Bonne Pizza, Super Pizza+. Avez-vous déjà eu envie de gérer votre propre pizzeria ? C’est maintenant possible. Faites de votre mieux pour répondre aux commandes des clients tout en gagnant assez d’argent pour faire tourner votre pizzeria. Améliorez votre pizzeria avec de nouvelles garnitures et équipements pour gagner la compétition contre votre rival, Alicante.

Le troisième jeu est Perchang World. Faites travailler votre esprit et vos capacités de coordination pour mener les minuscules billes à leur destination. Activez des leviers, des aimants, des clapets, des ventilateurs, des anneaux antigravité et bien d’autres gadgets pour terminer chaque niveau casse-tête.

Enfin, le quatrième titre est Ultimate 8 Ball Pool+. Affrontez des adversaires à la table tout en profitant des sensations fortes de la physique 3D. Utilisez des repères pour régner en roi en jouant au Fast Break Pool ou remportez des tournois multijoueurs.

Apple Arcade coûte 9,99 €/mois, avec le premier mois qui est offert.