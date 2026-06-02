Apple Design Awards 2026 : Apple dévoile les applications et jeux vainqueurs
Apple vient de lever le voile sur les vainqueurs des Apple Design Awards 2026. C’est l’occasion de mettre en avant 12 applications et jeux avant le début de la WWDC 2026.
Du plaisir et du fun – applications
- Blippo+
- Grug — Vainqueur
- Metaballs
Du plaisir et du fun – jeux
- Ball x Pit
- Is This Seat Taken? — Vainqueur
- PowerWash Simulator
Inclusivité – applications
- Guitar Wiz Accords, accordeur — Vainqueur
- Hearing Buddy – Speech To Text
- Structured – Planning & Agenda
Inclusivité – jeux
- Civilization VII
- Pine Hearts — Vainqueur
- Sago Mini Jinja’s Garden
Innovation – applications
- D-Day: The Camera Soldier
- Detail: Éditeur Vidéo IA
- NBA Officiel : basket en live — Vainqueur
Innovation – jeux
- Blue Prince — Vainqueur
- Pickle Pro
- TR-49
Interaction – applications
- Moonlitt: lune et calendrier — Vainqueur
- The Outsiders: Suivi Sport
- Tide Guide: Charts & Tables
Interaction – jeux
- Grand Mountain Adventure 2
- Sago Mini Jinja’s Garden — Vainqueur
- TR-49
Impact social – applications
- Stress sur Watch Harvee
- Bedtime audio tales for kids
- Primary: News in Depth — Vainqueur
Impact social – jeux
- Consume Me — Vainqueur
- Despelote
- Spilled!
Visuels et graphismes – applications
- (Not Boring) Camera
- Caradise
- Tide Guide: Charts & Tables — Vainqueur
Visuels et graphismes – jeux
- Arknights: Endfield
- Cyberpunk 2077: Ultimate Edition — Vainqueur
- SILT
« Les lauréats des Apple Design Awards de cette année illustrent à merveille la manière dont les développeurs créent des expériences exceptionnelles », a déclaré Susan Prescott, vice-présidente des relations avec les développeurs internationaux chez Apple. « Qu’il s’agisse de fonctionnalités intuitives ou d’un gameplay captivant, ces applications et ces jeux représentent le meilleur de ce que notre plateforme permet de réaliser. Nous sommes extrêmement fiers de rendre hommage à ces développeurs et leur sommes reconnaissants de leur engagement à enrichir la vie des gens partout dans le monde ».