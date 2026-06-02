Apple vient de lever le voile sur les vainqueurs des Apple Design Awards 2026. C’est l’occasion de mettre en avant 12 applications et jeux avant le début de la WWDC 2026.

Du plaisir et du fun – applications

Du plaisir et du fun – jeux

Ball x Pit

Is This Seat Taken? — Vainqueur

PowerWash Simulator

Inclusivité – applications

Guitar Wiz Accords, accordeur — Vainqueur

Hearing Buddy – Speech To Text

Structured – Planning & Agenda

Inclusivité – jeux

Civilization VII

Pine Hearts — Vainqueur

Sago Mini Jinja’s Garden

Innovation – applications

D-Day: The Camera Soldier

Detail: Éditeur Vidéo IA

NBA Officiel : basket en live — Vainqueur

Innovation – jeux

Blue Prince — Vainqueur

Pickle Pro

TR-49

Interaction – applications

Moonlitt: lune et calendrier — Vainqueur

The Outsiders: Suivi Sport

Tide Guide: Charts & Tables

Interaction – jeux

Grand Mountain Adventure 2

Sago Mini Jinja’s Garden — Vainqueur

TR-49

Impact social – applications

Stress sur Watch Harvee

Bedtime audio tales for kids

Primary: News in Depth — Vainqueur

Impact social – jeux

Visuels et graphismes – applications

Visuels et graphismes – jeux

« Les lauréats des Apple Design Awards de cette année illustrent à merveille la manière dont les développeurs créent des expériences exceptionnelles », a déclaré Susan Prescott, vice-présidente des relations avec les développeurs internationaux chez Apple. « Qu’il s’agisse de fonctionnalités intuitives ou d’un gameplay captivant, ces applications et ces jeux représentent le meilleur de ce que notre plateforme permet de réaliser. Nous sommes extrêmement fiers de rendre hommage à ces développeurs et leur sommes reconnaissants de leur engagement à enrichir la vie des gens partout dans le monde ».