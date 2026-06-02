Apple vient de lever le voile sur les vainqueurs des Apple Design Awards 2026. C’est l’occasion de mettre en avant 12 applications et jeux avant le début de la WWDC 2026.

Apple Design Awards 2026

Du plaisir et du fun – applications

Du plaisir et du fun – jeux

Inclusivité – applications

Inclusivité – jeux

Innovation – applications

Innovation – jeux

Interaction – applications

Interaction – jeux

Impact social – applications

Impact social – jeux

Visuels et graphismes – applications

Visuels et graphismes – jeux

« Les lauréats des Apple Design Awards de cette année illustrent à merveille la manière dont les développeurs créent des expériences exceptionnelles », a déclaré Susan Prescott, vice-présidente des relations avec les développeurs internationaux chez Apple. « Qu’il s’agisse de fonctionnalités intuitives ou d’un gameplay captivant, ces applications et ces jeux représentent le meilleur de ce que notre plateforme permet de réaliser. Nous sommes extrêmement fiers de rendre hommage à ces développeurs et leur sommes reconnaissants de leur engagement à enrichir la vie des gens partout dans le monde ».