Juste avant la WWDC 2026, Apple dévoile la liste des finalistes pour les Apple Design Award. Il s’agit d’un programme qui vient récompenser les développeurs, à l’instar des Oscars pour le monde du cinéma.

Apple Design Award 2026 Finalistes

Voici les catégories et les finalistes pour chacune d’entre elle :

Du plaisir et du fun – applications

  • Blippo+
  • Grug
  • Metaballs

Du plaisir et du fun – jeux

  • Ball x Pit
  • Is This Seat Taken?
  • PowerWash Simulator

Inclusivité – applications

Guitar Wiz Accords, accordeur

  • Hearing Buddy – Speech To Text
  • Structured – Planning & Agenda

Inclusivité – jeux

  • Civilization VII
  • Pine Hearts
  • Sago Mini Jinja’s Garden

Innovation – applications

  • D-Day: The Camera Soldier
  • Detail: Éditeur Vidéo IA
  • NBA Officiel : basket en live

Innovation – jeux

  • Blue Prince
  • Pickle Pro
  • TR-49

Interaction – applications

  • Moonlitt: lune et calendrier
  • The Outsiders: Suivi Sport
  • Tide Guide: Charts & Tables

Interaction – jeux

  • Grand Mountain Adventure 2
  • Sago Mini Jinja’s Garden
  • TR-49

Impact social – applications

  • Stress sur Watch Harvee
  • Bedtime audio tales for kids
  • Primary: News in Depth

Impact social – jeux

  • Consume Me
  • Despelote
  • Spilled!

Visuels et graphismes – applications

  • (Not Boring) Camera
  • Caradise
  • Tide Guide: Charts & Tables

Visuels et graphismes – jeux

  • Arknights: Endfield
  • Cyberpunk 2077: Ultimate Edition
  • SILT

Apple annoncera les lauréats lors de la WWDC 2026 qui se tiendra du 8 au 12 juin. Les gagnants recevront un prix physique et du matériel pour les aider à continuer à créer des applications et des jeux.