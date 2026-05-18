Juste avant la WWDC 2026, Apple dévoile la liste des finalistes pour les Apple Design Award. Il s’agit d’un programme qui vient récompenser les développeurs, à l’instar des Oscars pour le monde du cinéma.

Voici les catégories et les finalistes pour chacune d’entre elle :

Du plaisir et du fun – applications

Blippo+

Grug

Metaballs

Du plaisir et du fun – jeux

Ball x Pit

Is This Seat Taken?

PowerWash Simulator

Inclusivité – applications

Guitar Wiz Accords, accordeur

Hearing Buddy – Speech To Text

Structured – Planning & Agenda

Inclusivité – jeux

Civilization VII

Pine Hearts

Sago Mini Jinja’s Garden

Innovation – applications

D-Day: The Camera Soldier

Detail: Éditeur Vidéo IA

NBA Officiel : basket en live

Innovation – jeux

Blue Prince

Pickle Pro

TR-49

Interaction – applications

Moonlitt: lune et calendrier

The Outsiders: Suivi Sport

Tide Guide: Charts & Tables

Interaction – jeux

Grand Mountain Adventure 2

Sago Mini Jinja’s Garden

TR-49

Impact social – applications

Stress sur Watch Harvee

Bedtime audio tales for kids

Primary: News in Depth

Impact social – jeux

Consume Me

Despelote

Spilled!

Visuels et graphismes – applications

(Not Boring) Camera

Caradise

Tide Guide: Charts & Tables

Visuels et graphismes – jeux

Arknights: Endfield

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

SILT

Apple annoncera les lauréats lors de la WWDC 2026 qui se tiendra du 8 au 12 juin. Les gagnants recevront un prix physique et du matériel pour les aider à continuer à créer des applications et des jeux.