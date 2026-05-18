Apple Design Award : la liste des finalistes dévoilée avant la WWDC 2026
Juste avant la WWDC 2026, Apple dévoile la liste des finalistes pour les Apple Design Award. Il s’agit d’un programme qui vient récompenser les développeurs, à l’instar des Oscars pour le monde du cinéma.
Voici les catégories et les finalistes pour chacune d’entre elle :
Du plaisir et du fun – applications
- Blippo+
- Grug
- Metaballs
Du plaisir et du fun – jeux
- Ball x Pit
- Is This Seat Taken?
- PowerWash Simulator
Inclusivité – applications
Guitar Wiz Accords, accordeur
- Hearing Buddy – Speech To Text
- Structured – Planning & Agenda
Inclusivité – jeux
- Civilization VII
- Pine Hearts
- Sago Mini Jinja’s Garden
Innovation – applications
- D-Day: The Camera Soldier
- Detail: Éditeur Vidéo IA
- NBA Officiel : basket en live
Innovation – jeux
- Blue Prince
- Pickle Pro
- TR-49
Interaction – applications
- Moonlitt: lune et calendrier
- The Outsiders: Suivi Sport
- Tide Guide: Charts & Tables
Interaction – jeux
- Grand Mountain Adventure 2
- Sago Mini Jinja’s Garden
- TR-49
Impact social – applications
- Stress sur Watch Harvee
- Bedtime audio tales for kids
- Primary: News in Depth
Impact social – jeux
- Consume Me
- Despelote
- Spilled!
Visuels et graphismes – applications
- (Not Boring) Camera
- Caradise
- Tide Guide: Charts & Tables
Visuels et graphismes – jeux
- Arknights: Endfield
- Cyberpunk 2077: Ultimate Edition
- SILT
Apple annoncera les lauréats lors de la WWDC 2026 qui se tiendra du 8 au 12 juin. Les gagnants recevront un prix physique et du matériel pour les aider à continuer à créer des applications et des jeux.