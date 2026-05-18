Le bras de fer judiciaire entre Elon Musk, Apple et OpenAI vient de franchir une nouvelle étape. Dans la plainte antitrust déposée par xAI et X Corp, Craig Federighi, vice-président senior de l’ingénierie logicielle d’Apple, devra désormais transmettre des documents internes potentiellement liés à l’intégration de ChatGPT dans Apple Intelligence.

Federighi considéré comme détenteur d’informations clés

Pour rappel, xAI accuse Apple et OpenAI d’avoir conclu un accord qui avantagerait ChatGPT au détriment de concurrents comme Grok dans l’App Store. Selon les plaignants, ce partenariat aurait influencé la visibilité des applications d’IA et empêché Grok ou X d’obtenir la première place dans certains classements.

Le tribunal fédéral du nord du Texas a accepté que Craig Federighi soit désigné comme « custodian », c’est-à-dire une personne susceptible de détenir des documents pertinents pour la procédure. Le juge estime qu’il pourrait disposer d’éléments uniques sur les décisions stratégiques entourant l’accord Apple-OpenAI et l’intégration de ChatGPT dans Siri et Apple Intelligence.

Tim Cook échappe à cette demande

Documents attendus avant le 17 juin

xAI souhaitait également obtenir des documents de Tim Cook, mais la cour a rejeté cette demande. Le tribunal n’a pas été convaincu que le CEO d’Apple possédait des informations uniques qui ne pourraient pas déjà être fournies par d’autres responsables, notamment Federighi.

Apple devra donc produire les documents concernés avant le 17 juin 2026. En revanche, la cour a refusé une autre demande de xAI visant les règles internes d’Apple sur l’usage de l’IA par ses employés, jugeant ce point trop éloigné des accusations liées à l’App Store.

Cette décision ne préjuge pas du fond de l’affaire, mais elle montre que le partenariat Apple-OpenAI sera examiné de près, de très près.