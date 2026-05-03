Apple teste pour watchOS 27, dont le nom de code est Orchid, un nouveau cadran inspiré du cadran existant « Modulaire Ultra » mais allégé de sa complexité, selon Mark Gurman de Bloomberg. L’objectif est d’offrir l’esthétique de l’Apple Watch Ultra aux Apple Watch Series standards, sans la densité d’informations de la montre la plus chère.

Le cadran « Modulaire Ultra » existant

Un nouveau cadran modulaire

Le cadran Modulaire Ultra actuel propose une grande horloge accompagnée d’une complication centrale proéminente, d’une rangée de trois petites complications au-dessus de l’heure et d’informations disposées autour du cadran. La nouvelle version supprime ces trois couches : la complication centrale disparaît, la rangée du dessus aussi, tout comme les données à proximité. Il ne reste qu’une grande horloge occupant les deux tiers supérieurs de l’écran, avec une rangée de trois petites complications disposées en dessous.

Le résultat est un cadran plus aéré qui conserve le visuel de l’Apple Watch Ultra sans le niveau de personnalisation avancé qu’il implique. Apple reproduit ainsi une approche déjà observée avec d’autres cadrans comme Exactographe, disponible sur l’ensemble de la gamme, ou Orientation et Point de repère qui sont réservés à l’Apple Watch Ultra.

Outre ce nouveau cadran modulaire, Apple prévoit d’autres cadrans plus classiques avec watchOS 27.

Par ailleurs, watchOS 26.5 proposera ce mois-ci le cadran Pride Luminance, ce qui correspondra à la mise à jour annuelle du cadran Pride d’Apple.