Comme chaque année, Apple va proposer un nouveau cadran Pride sur Apple Watch et l’édition 2026 se dévoile en avance avec iOS 26.5 et watchOS 26.5. Il a pour nom Pride Luminance.

Un cadran Pride Luminance pour l’édition 2026

En général, Apple dévoile un bracelet Pride pour l’Apple Watch au début du mois de mai. Cela s’accompagne par un fond d’écran dédié et un nouveau cadran sur la montre. Il faut toutefois attendre les mises à jour x.5 pour en profiter.

iOS 26.5 and watchOS 26.5 will have a new Pride Luminance wallpaper and watch face when it is released in the coming weeks. pic.twitter.com/lBeDcuQFEj — Mark Gurman (@markgurman) April 24, 2026

L’année dernière, Apple avait dévoilé le bracelet Sport Pride le 5 mai en faisant la présentation suivante :

Mettant à l’honneur la force, la beauté et l’individualité de la communauté LGBTQ+, le Bracelet Sport Pride Edition de cette année et son cadran Harmonie Pride assorti présentent des bandes de couleur arc-en-ciel éclatantes de forme et de taille différentes. Les bandes de couleurs vives s’inspirent de la palette chromatique des différents drapeaux des Fiertés. Le noir et le marron mettent à l’honneur les communautés noires et latines ainsi que les communautés touchées par le VIH/SIDA. Le bleu clair, le rose et le blanc représentent les personnes trans et non-binaires.

On peut donc se douter que l’annonce du bracelet Pride pour l’édition 2025 se fera dans deux semaines. Quant à iOS 26.5 et watchOS 26.5, la version finale devrait arriver courant mai. Les deux systèmes d’exploitation sont actuellement disponibles en bêta.