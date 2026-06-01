Apple prépare avec iOS 27 une nouvelle fonction dans l’application Cartes pour répartir une addition à partir d’une simple photo de reçu, rapporte Bloomberg. L’outil promet un usage très concret au quotidien, mais son lien avec Apple Cash pourrait en réserver l’accès à un seul pays.

Avec iOS 27, partager l’addition sera simple

La fonction d’iOS 27 permettra de photographier un reçu, puis de répartir les différents plats, articles ou autres entre plusieurs personnes. Le système calculera ensuite la part de chacun en intégrant le prix des produits, les taxes et le pourboire, avant de générer des demandes de paiement. Apple vise ici un usage très pratique, au croisement du portefeuille numérique et du paiement entre proches.

La portée réelle de cette nouveauté dépend toutefois d’un point beaucoup plus structurant. L’outil reposera sur Apple Cash, le service de paiement de pair à pair d’Apple, qui n’est actuellement disponible qu’aux États-Unis. Dans l’état, cette dépendance écarterait donc une large partie des utilisateurs d’iPhone hors du marché américain, sauf s’il y a une extension d’Apple Cash au moment du lancement d’iOS 27.

Cette fonction ne sera pas isolée dans le système. Apple prévoit de la rendre accessible à la fois dans l’application Cartes et dans l’application Messages, avec une compatibilité prévue sur Apple Watch.

iOS 27 prévoit aussi une autre évolution importante pour l’application Cartes, comme nous l’avons déjà indiqué. Les utilisateurs pourront créer eux-mêmes des pass numériques en scannant des billets de cinéma, des places de concert, des cartes d’abonnement et plus encore. Cela permettra, par exemple, de conserver dans l’application Cartes une version numérisée d’une carte de salle de sport. Apple étendra ainsi le rôle de l’application qui ne servira plus seulement à stocker des éléments déjà compatibles, mais aussi à transformer des supports physiques en pass utilisables avec l’iPhone.

Apple annoncera iOS 27 le 8 juin lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2026.