Apple prépare une fonctionnalité « Créer un pass » pour l’application Cartes sur iOS 27, permettant aux utilisateurs de générer leurs propres pass numériques à partir d’un QR Code, révèle Bloomberg. La nouveauté cible un problème actuel du système : les nombreux services qui fournissent un QR Code d’accès sans intégrer la plateforme Wallet.

Avoir ses billets et pass personnalisés avec iOS 27

La fonctionnalité est accessible dans les versions de test d’iOS 27 via le bouton « + » de l’application Cartes et depuis la page d’ajout de carte bancaire, avec le message « Créer des pass pour les billets, les abonnements, les cartes-cadeaux et bien plus encore ». L’utilisateur peut créer un pass ou pointer la caméra de son iPhone vers un QR Code existant pour le transformer en ticket numérique. Des outils de personnalisation permettent d’ajuster les styles, images, couleurs et champs de texte affichés sur chaque pass.

Apple teste trois modèles :

Standard en orange, option par défaut pour tout type de pass

Membre en bleu, orienté accès à des lieux comme les salles de sport

Événement en violet, destiné aux billets de concerts, matchs ou séances de cinéma

Il se trouve que des traces de cet outil avaient déjà été repérées dans une fuite venant du code d’Apple, sans que les détails de l’approche aient été rapportés jusqu’ici.

La fonction pour créer un pass s’inscrit dans un ensemble de mises à jour prévues pour iOS 27, dont la présentation se fera à la WWDC 2026 le 8 juin. La mise à jour se basera autour de nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle et d’améliorations de performance. Siri fera l’objet d’une refonte majeure avec une application dédiée et une intégration IA renforcée. Apple prévoit également d’élargir l’accès à des services vocaux IA tiers et d’étendre ses fonctions IA maison à la retouche photo, l’application Appareil photo et l’intelligence visuelle.