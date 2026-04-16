Apple prépare une nouvelle étape pour Apple Intelligence sur iOS 27 avec au moins quatre nouvelles fonctions IA qui se dévoilent aujourd’hui. La fuite vient directement du code au niveau des serveurs d’Apple, comme l’ont repéré Nicolás Alvarez et MacRumors.

Quatre nouveautés IA à venir pour iOS 27

L’élément le plus important concerne l’intelligence visuelle. Apple misera davantage sur cette fonction, dans une période où l’entreprise travaille aussi sur plusieurs appareils IA portables, dont des lunettes connectées, des AirPods avec caméras et un pendentif/badge IA.

Deux ajouts ressortent dans le code d’Apple. Le premier permettrait de scanner une étiquette nutritionnelle pour obtenir plus d’informations, avec une intégration logique vers l’application Santé. Le second proposerait d’ajouter aux contacts des numéros de téléphone ou des adresses imprimés, dans la continuité d’une fonction déjà existante pour les dates détectées et envoyées vers l’application Calendrier.

Apple préparerait aussi une évolution de l’application Cartes (Wallet). L’application générerait des pass numériques en scannant des billets (place de concert par exemple), des cartes d’abonnement à une salle de sport ou d’autres documents du même type.

Safari ferait lui aussi partie du lot. Apple testerait une fonction d’IA capable de nommer automatiquement des groupes d’onglets en fonction du contenu des pages qu’ils contiennent.

Même si la date de sortie exacte de leur arrivée reste incertaine, leur disponibilité avec iOS 27 reste cohérente avec la trajectoire actuelle d’Apple. La société prépare déjà sur une version plus intelligente de Siri avec de l’IA plus profondément intégrée aux applications. La présentation d’iOS 27 se fera à l’occasion de la keynote d’ouverture de la WWDC 2026 le 8 juin.