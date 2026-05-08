Apple poursuit sa campagne Shot on iPhone avec une nouvelle sélection de courts-métrages réalisés dans le cadre du programme MAMI Select: Filmed on iPhone. Pour cette édition, quatre cinéastes émergents ont utilisé l’iPhone 17 Pro Max comme outil principal de tournage, sans oublier l’utilisation de MacBook Pro M5 et iPad Pro M5 pour la postproduction.

Quatre films, quatre usages de l’iPhone

Les réalisateurs Shreela Agarwal, Ritesh Sharma, Robin Joy et Dhritisree Sarkar ont chacun exploité une fonction différente du smartphone. Dans 11.11, Shreela Agarwal s’appuie sur le ProRes RAW pour récupérer des détails dans les scènes nocturnes et préserver une ambiance naturelle malgré la faible lumière.

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Ritesh Sharma utilise le mode Cinématique et Audio Mix dans She Sells Seashells, afin d’isoler certains sons et de construire une expérience plus intime autour d’une jeune vendeuse de plage à Goa. Robin Joy de son côté met à profit le mode Action et la chambre à vapeur de l’iPhone 17 Pro Max pour tourner les séquences extérieures de Pathanam.

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Un smartphone présenté comme outil de cinéma mobile

Zoom optique 8x et rendu pellicule

Dans Kathar Katha, Dhritisree Sarkar combine ProRes RAW, Apple Log 2 et zoom optique 8x équivalent 200 mm pour créer un rendu proche du celluloïd et accentuer l’état émotionnel de son héroïne.

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Le cinéaste Chaitanya Tamhane vante « Les possibilités ouvertes par l’iPhone, en matière de chorégraphie, de mouvement et d’accessibilité, redéfinissent la forme artistique. » Pour Apple, ces films ne sont pas seulement des vitrines techniques : ils servent à démontrer que la frontière entre smartphone, caméra professionnelle et chaîne de production mobile continue de s’effacer.